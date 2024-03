New Kids on the Block: Album-Ankündigung und neue Single

Die erste Single-Auskopplung „Kids“ kann bereits gehört werden.

Sie sind eine der ersten großen Boybands der 80er gewesen und kündigen nach fast 40 gemeinsamen Jahren frische Musik an. New Kids on the Block werden mit STILL KIDS am 17. Mai eine neue Platte herausbringen. Mit der Single „Kids“ gibt es bereits einen ersten Vorgeschmack auf das Werk zu hören.

Die Popgruppe um Jonathan Knight, Jordan Knight, Joey McIntyre, Donnie Wahlberg und Danny Wood verkündeten auf ihrem Instagram-Account nicht nur die News um STILL KIDS, sondern zeigten auch gleich dazu die Tracklist mit insgesamt 14 Songs. Zwei Songs sind dabei mit Features von DJ Jazzy Jeff und Taylor Dane versehen.

Hier zur Album-Ankündigung:

Die neue Single „Kids“ mitsamt Musikvideo:

Seit 40 Jahren im Geschäft

New Kids on the Block wurde 1984 gegründet und veröffentlichten zwei Jahre später ihr Debütalbum NEW KIDS ON THE BLOCK. Mit STEP BY STEP aus dem Jahr 1990 gelang der Boyband in Deutschland dann der Sprung auf Platz eins der Album-Charts. 1994 trennte sich die Popgruppe zunächst, gab 2008 eine Reunion mit dem Album THE BLOCK bekannt. Mit der Platte 10 folgte dann 2013 die bisher noch aktuellste.