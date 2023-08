Ye tritt auf dem UTOPIA-Konzert auf und performt zwei Songs mit Travis Scott

Am Montagabend (7.8.) hatte Kanye West einen Überraschungsauftritt auf dem Travis Scott Konzert im Circus Maximus in Rom.

Erste Liveshow seit Oktober

Auf dem Konzert in Rom präsentierte Travis Scott sein neustes Album UTOPIA und lud während seiner Performance Kanye West auf die Bühne: „Es gibt kein ‚Utopia‘ ohne Kanye West. Es gibt keinen Travis Scott ohne Kanye West. Es gibt kein Rom ohne Kanye West. Macht mal Lärm für Ye“. Dies war Wests erster Auftritt seit seinen antisemitischen Kommentaren, die im Oktober vergangenen Jahres begannen. Beide US-Rapper rappten gemeinsam „Praise God“ und „Can’t Tell Me Nothing“.

Wests letzter Live-Auftritt fand im Februar 2022 in Miami während einer Veranstaltung zur Vorstellung seines Albums DONDA 2 statt. Für die antisemitischen Kommentare wurde der 46-Jährige nicht nur stark von jüdischen Organisationen wie „Anti-Defamation League“ kritisiert, sondern auch auf jeglichen Social Media-Plattformen gesperrt. Kürzlich schaltete Elon Musk jedoch den US-Rapper auf „X“, früher bekannt als Twitter, wieder frei.

Auch außerhalb des Internets verlor Kanye West durch seine Kommentare mehrere Partnerschaften mit unter anderem Adidas, Balenciaga und Gap. Derzeit befindet sich der DONDA-Rapper zusätzlich in einem Rechtsstreit mit Adidas. Der Sportartikelhersteller fordert insgesamt 75 Millionen US-Dollar von West aufgrund von „falscher Handhabung von Marketinggeldern“ zurück.