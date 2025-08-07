Gute Nachtmusik: Yukno gehen mit neuem Album auf Tour

Neu auf Amazon Prime Video: Die besten Filme und Serien im August 2025

Heute erscheint das fünfte Album „Gute Nachtmusik", im Oktober geht es für das Duo auf Tour.

Nikolaus und Georg Nöhrer sind Brüder, kommen aus der österreichischen Steiermark und machen seit 2016 unter dem Künstlernamen Yukno Musik. Stilistisch kann man das Duo irgendwo zwischen elektronischer Musik und deutschem Sprechgesang zuordnen. Die Musiker bezeichnen sich selbst als Indie- und Synth-Pop-Duo, aber scheinen sich letztlich mit jedem Album neu zu erfinden.

In ihrer Laufbahn haben die zwei Österreicher vier Alben und einige weitere EPs veröffentlicht und sich in der deutschen Indieszene einen Namen gemacht. Seit ihrem ersten Album „Ich Kenne Kein Weekend“ (2018) hat sich das Duo im deutschsprachigen Raum zu einer festen Größe für all jene etabliert, die sich in musikalischen Nischen aufhalten möchten. Zu ihren musikalischen Kooperationen zählen unter anderem Oehl und Autodrom („Brumm Brumm“, 2020), die Neue Deutsche Welle-Reiterin RAHEL („Schwerkraft“, 2022) und der Indierock-Musiker Betterov, deren gemeinsamer Tech-House-Song „RISSE“ 2022 ihre musikalische Bandbreite bewies.

Tour und Tickets

An folgenden Terminen kann man Yukno live sehen:

06.10.2025 – München, Kranhalle

07.10.2025 – Frankfurt, Nachtleben

08.10.2025 – Köln, Yuca

09.10.2025 – Hamburg, Bahnhof Pauli

11.10.2025 – Leipzig, Moritzbastei

12.10.2025 – Berlin, Frannz Club

Tickets erhält man für 29,50€ hier. Ihr neues Album „Gute Nachtmusik“ kann man hier für 24€ erwerben.