Gwyneth Paltrows Vagina-Duftkerze explodiert im Wohnzimmer einer Kundin

Popkolumne, Folge 98

Semsrott vs. Sonneborn, Millenial vs. Boomer: Linus Volkmanns Popwoche im Überblick

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Paula „Da hinten wurde geschossen!“ Irmschler die High- und Lowlights der Woche. In der Kalenderwoche 02/2021 dreht sich alles um Konflikte. Ärger bei DIE PARTEI, ausgefallene Touren, keine feste Nahrung und wie viel sozialer Sprengstoff schlummert bitte in einer mutwilligen Erinnerung an die Héroes Del Silencio? Musikjournalismus als Frontbericht – man kann eben nicht den ganzen Tag nur Landser-Hefte lesen. Helm auf, die Reise beginnt.