Lil Wayne soll offenbar von Donald Trump begnadigt werden

Dass Lil Wayne in den vergangenen Monaten für Donald Trump die Werbetrommel rührte, scheint sich nun für ihn auszuzahlen. Im Rahmen seiner letzten Amtshandlungen, scheint der ausscheidende US-Präsident den Rapper, dem unter anderem illegaler Waffenbesitz vorgeworfen wird, begnadigen zu wollen.

Eigentlich hätten Dwayne Michael Carter, Jr. alias Lil Wayne bis zu zehn Jahren Gefängnis gedroht, nachdem Bundesagenten bei einem Zwischenstopp in Miami in seinem Privatjet neben Drogen wie Kokain, Ecstasy und Heroin, eine vergoldete Waffe fanden. Der Rapper wurde im November 2020 verhaftet und hätte nächsten Monat eigentlich verurteilt werden sollen. Eine Begnadigung des noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump würde den Musiker nun allerdings komplett entlasten. Dass man im Weißen Haus bereits Dokumente vorbereitet habe, die genau das bewirken würden, berichtete „Bloomberg“. Die Information stammt offenbar aus anonymer Quelle. Einen Monat vor seiner Verhaftung und eine Woche vor den Präsidentschaftswahlen hatte Wayne abermals für Trump geworben und sich für dessen Reformen stark gemacht.

Just had a great meeting with @realdonaldtrump @potus besides what he’s done so far with criminal reform, the platinum plan is going to give the community real ownership. He listened to what we had to say today and assured he will and can get it done. 🤙🏾 pic.twitter.com/Q9c5k1yMWf

— Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) October 29, 2020