Gzuz sitzt wirklich im Gefängnis – das erste Foto beseitigt alle Zweifel

Foto: Getty Images, TF-Images. All rights reserved.

Kristoffer Jonas Klauß aka GZUZ 2016 bei der 1Live Krone in der Jahrhunderthalle, Bochum

Seit Anfang März 2022 stand fest, dass Gzuz wieder ins Gefängnis muss. Für acht Monate und zwei Wochen – wegen Körperverletzung und Waffenbesitzes. Außerdem wurde er zu einer Geldstrafe von insgesamt 414.000 Euro verurteilt. Seitdem 13. Januar sitzt das 187-Straßenbande-Mitglied in der JVA Billwerder ein. Am 13. Februar ist das erste Foto aus der Haft aufgetaucht. Es zeigt Gzuz in auffälliger roter Jacke beim Gang über den Gefängnishof. Aufgenommen und veröffentlicht durch Bonez MC, vermutlich auf Besuch.

die gzuz knast jacke 😳🔥 pic.twitter.com/SJhRUvglHx — michel2angelo (@jesusohnebart2) February 12, 2023

Empfehlung der Redaktion Kurioses Interview: Gzuz äußert sich zu drohender Haftstrafe

Den Haftantritt des 34-Jährigen haben er und seine Band-Kollegen als PR zu nutzen gewusst. Einerseits verheimlichten sie durch vorproduziertes Material ungefähr eine Woche lang, dass sich Gzuz bereits in Gewahrsam begeben hatte. Andererseits begleiteten sie seine Verabschiedung, um sie dann im Rahmen der Ankündigung des neuen Bonez-und-Gzuz-Albums HIGH UND HUNGRIG 3 zu veröffentlichen. Ihr YouTube-Video „Back2Bloggz (Vol.1)“ zeigt seine vorläufig letzten Momente in Freiheit. Es befasst sich auch mit der roten Jacke, die er sich passend zum neuen Auto gekauft habe.

Für die Zeit hinter Gittern hat sich Kristoffer Jonas Klauß, wie Gzuz bürgerlich heißt, vorgenommen neue Texte zu schreiben und Spanisch zu lernen. Mit dem Foto sind alle Unsicherheiten über den Status seiner Haft endgültig beseitigt. Nachdem zwischenzeitlich schon die Frage aufkam, was er womöglich getan habe, um seine Haft nicht antreten zu müssen, ist Gzuz jetzt mit Sicherheit zurück im Knast. Und Bonez schreibt wieder „Free Gzuz“. Nachdem die „Palmen aus Plastik“-Phase von Bonez MC und RAF Camora mit Veröffentlichung der offiziellen Dokumentation beendet wurde, ist bei 187 alles wieder wie früher.