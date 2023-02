Bonez MC und RAF Camora beenden „Palmen aus Plastik“-Ära mit Dokumentation

Foto: Getty Images, Andreas Rentz. All rights reserved.

Bonez MC und RAF Camora (v.l.n.r.) bei der Verleihung der „1Live"-Krone in Bochum, 2017.

Bonez MC und RAF Camora bereiten sich offenbar darauf vor, eine Dokumentation über ihre gemeinsamen „Palmen aus Plastik“-Alben zu veröffentlichen. Beide teilten auf ihren Instagram-Profilen einen ersten Trailer. Der Wiener RAF Camora titelte in seiner Story sogar „Demnächst im Kino!!“. Darüber, wann, wie und wo die Dokumentation erscheinen wird, ist allerdings noch nichts Konkretes bekannt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von @bonez187erz geteilter Beitrag

Empfehlung der Redaktion RAF Camora x McDonald’s: Der Rapper bringt sein eigenes Menü heraus

Palmen aus Plastik, Erfolg und Kontroversen

Die „Palmen aus Plastik“ gelten als eines der interessantesten, kommerziell erfolgreichsten und einflussreichsten Kapitel der Deutschrap-Geschichte. Der 2016 veröffentlichte erste Teil hat maßgeblich zur erst langsam abebbenden Dancehall-Welle im dominanten Deutschrap-Sound beigetragen. Der übertriebene Machismo beider Rapper hat für einige Zeit jede Chance auf eine Männlichkeits- und Imagewende innerhalb kommerziell erfolgreichen deutschen Raps zunichte gemacht. Konstanter Begleiter der Geschichte war immer auch weitreichende Kritik an der betriebenen kulturellen Aneignung, den misogynen Texten und der allumfassenden Toxizität dieser Männlichkeit.

Die Doku verspricht nun Einblicke in die Entstehung und Produktion der Alben und das Innenleben der Supergroup aus Hamburg und Wien. Dies zu einem Zeitpunkt, an dem bereits klar ist, dass es musikalisch vorerst nicht weitergehen wird. PALMEN AUS PLASTIK 3 ist offiziell das letzte Album aus der Reihe, die Doku vielleicht ihr endgültiger Abschluss. Und während die scheinbar ewigen Hits der ersten zwei Alben langsam beginnen ihre letzten Plays einzusammeln, betreiben RAF Camora und Bonez MC die Geschichtsschreibung kurzerhand selbst. In der letzten Szene des Trailers sagt RAF Camora: „Palmen aus Plastik hat genauso verändert wie 2003 Aggro Berlin.“

Empfehlung der Redaktion Welche deutsche Musik ist im Ausland eigentlich am beliebtesten?

Deutschrap, audiovisuell aufbereitet

Besagter Zeitpunkt hat aber noch eine weitere Dimension. Der Erfolg deutschen Raps verändert nicht nur die Chart-Ökonomie, er steigert naturgemäß auch das öffentliche Interesse an der Szene. Bushido veröffentlichte jüngst die dritte Dokumentation über sich selbst innerhalb weniger Jahre, „Rheingold“ hat die Geschichte des Bonners XATAR erfolgreich ins Kino gebracht, der Film zum Felix-Lobrecht-Buch „SONNE und BETON“ widmet sich demnächst, mit Unterstützung einiger Deutschrapper*innen, einem Stadtteil Berlins, der „Rap-Story“ schreibt.

Die Produktionsfirma hinter der „Palmen aus Plastik“-Dokumentation heißt „BANK®prodziert“. Sie war zuletzt für die fünfteilige Mini-Doku-Reihe zum aktuellen Haftbefehl-Album MAINPARK BABY verantwortlich.