Gzuz im Schlagerfieber: So klingt sein erster Schlagerrap mit Tream

Am Hochzeitsabend: Gzuz stürmt bei UF0361–Konzert im Anzug auf die Bühne

Gzuz hat was Neues in seinem Repertoire.

Gzuz steht für Gangstarap, harte Punchlines und die Energie der Straße – oder etwa nicht? Seit 2025 bekommen Fans des Deutschrappers zunehmend das Gefühl, dass Rap längst nicht alles ist, was das Mitglied der 187 Straßenbande beherrscht. Nun hat Gzuz seinen ersten Schlagerrap-Song veröffentlicht.

Zusammenarbeit mit Tream

„Aprés Ski“ ist eine Zusammenarbeit mit Tream, der sich selbst als „Deutschlands erster Schlagerrapper“ bezeichnet und durch seinen Song „Liebe auf der Rückbank“ bekannt wurde. Der neue Track greift das bekannte „I doubt it“-Meme auf – eines, das Gzuz einst zu seinen Favoriten zählte.

Schon das ganze Jahr über experimentiert Gzuz laut „Raptastisch“ mit neuen Genres und Sounds: Die Solo-Single „Balla Balla“ sowie sein Feature mit Shoki erinnern an Techno-Rap und House. Die Hymne „King of GerMMAny“ spielt mit Rock-Elementen, während das Album SCHERBENHAUS und die Single „Kreidebleich“ deutlich poppigere Töne anschlagen.

Hier „Aprés Ski“ anhören:

Die 187 Straßenbande öffnet sich neuen Genres

Auch andere Mitglieder der 187 Straßenbande zeigen sich vielseitig. Bonez MC wandte sich zeitweise Dancehall und Reggae zu.

Zuletzt hatte Gzuz aber nicht nur mit Musik zu tun: 2022 wurde er wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel-, Sprengstoff- und Waffengesetz zu acht Monaten Haft verurteilt. Er trat die Strafe am 13. Januar 2023 an. Die Haft wurde später auf drei Jahre Bewährung ausgesetzt, und Gzuz wurde am 13. September 2023 entlassen. Zuletzt hatte Gzuz, der mit bürgerlichem Namen Kristoffer Jonas Klauß heißt, laut „Vice“-Recherche am 16. November 2018 einen Strafbefehl erhalten, nachdem er im Rahmen des Splash! Festivals 2018 eine 19-jährige Frau sexuell belästigt hatte. Gzuz musst eine Geldstrafe zahlen.

SCHERBENHAUS ist das fünfte Album des 37-jährigen Hamburgers. Laut Schallplattenauszeichnungen hat er bislang über 8,6 Millionen Tonträger verkauft und zählt damit zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands.