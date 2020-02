Gzuz verhaftet: Der Rapper muss 100.000 Euro Kaution zahlen, um frei zu kommen

Das wird Dich auch interessieren





Gzuz hat sich wieder einmal mit dem Gesetz angelegt. Nachdem der Rapper der 187-Straßenbande am vergangenen Dienstag nicht zu seinem Gerichtsprozess erschien, erließ der Richter einen Haftbefehl gegen ihn. Als Gzuz später doch noch auftauchte, wurde er direkt verhaftet. Jedoch soll der Haftbefehl seit Donnerstagnachmittag bereits wieder ausgesetzt worden sein, berichtete die „Bild“-Zeitung. Demnach muss Gzuz nun 100.000 Euro Kaution hinterlegen, um aus der Untersuchungshaft entlassen zu werden. Dazu soll er sich dreimal pro Woche bei der Polizei melden.

Bei einer Hausdurchsuchung im April 2018 wurden in Gzuz‘ Wohnung 17 Gramm Marihuana, 2,5 Gramm Crystal Meth und Böller gefunden. An Silvester 2018 soll er außerdem mehrfach eine Schreckschusspistole abgefeuert haben, obwohl ihm seit August 2018 das Führen von Waffen aller Art untersagt ist. Somit wirft ihm die Staatsanwaltschaft Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Sprengstoff- und das Waffengesetz vor. Auch vor dem aktuellen Fall ist der 31-Jährige bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten, unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung.

Das Amtsgericht Hamburg erließ am Dienstag Haftbefehl gegen den Musiker, nachdem Gzuz, der mit bürgerlichem Namen Kristoffer Jonas Klauß heißt, am Morgen nicht zu seiner Gerichtsverhandlung erschienen war. Der Versuch, Gzuz in einer seiner beiden Wohnungen in Hamburg anzutreffen, scheiterte.