Neue Deutschrap-Alben, über die Anfang 2020 gesprochen wird

Das Jahr 2020 hat gerade begonnen und schon in den ersten Monaten der neu angebrochenen Dekade erscheinen wieder jede Menge neuer Deutschrap-Releases. Hier ist eine unvollständige Liste von Alben auf die man im ersten Quartal des neuen Jahres besonders gespannt sein darf/durfte.

Rhymin Simon – ESSI DUZ IT/LETZTE LIEBE

VÖ: 10. Januar 2020

Ryhmin Simon meldet sich nach knapp fünfzehn Jahren wieder zurück. Und das gleich mit einem Doppelalbum. ESSI DUZ IT und LETZTE LIEBE sind am 10. Januar 2020 erscheinen. Die beiden Teile könnten gegensätzlicher nicht sein. Auf ESSI DUZ IT, so hieß es im Vorfeld, sollen vor allem Punchlines im Vordergrund stehen, wohingegen es auf LETZTE LIEBE um „die Schmerzen mit und ohne seine geliebte Frau, sowie über das Alt- und Alleinsein“ gehen soll.

Der Berliner Rapper veröffentlichte bisher drei Soloalben. Sein vorheriges Soloalbum BITCHMOVES erschien 2006. Rhymin Simon war eines der Gründungsmitglieder bei Die Sekte, er stieg allerdings 2001 dort aus.

Kinderzimmer Productions – TODESVERACHTUNG TO GO

VÖ: 17. Januar 2020

Schon eine Woche später stand ein weiteres Deutschrap-Comeback an: Das Ulmer HipHop-Duo Kinderzimmer Productions, bestehend aus Textor und Quasi Modo, hat am 17. Januar 2020 nach zwölf Jahren Pause sein neues Album TODESVERACHTUNG TO GO veröffentlicht – unsere Platte der Woche.

Das selbstbetitelte Debütalbum von Kinderzimmer Productions erschien im Jahr 1994. Der Name der Gruppe spielt an auf die „Boogie Down Productions“, wurde jedoch abgewandelt auf den Produktionsort, das Kinderzimmer im Elternhaus von Quasi Modo, in dem die Idee und die anfänglichen Aufnahmen für die ersten beiden Alben entstanden. 2007 löste sich die Band nach sieben Studioalben auf.

Am 13. September 2019 hatten Kinderzimmer Produktions bereits die neue Single „Es Kommt In Wellen“ plus Musikvideo veröffentlicht. Als Verstärkung holten sie sich bei dem Song mit Fettes Brot, Flo Mega und Fantasma Goria prominente Gäste dazu.

Estikay – BLUEBERRY BOYZ

VÖ: 17. Januar 2020

Gut drei Jahre sind seit dem Debütalbum des Hamburger Rappers Estikay ins Land gegangen. Am 17. Januar ist sein neues Werk BLUEBERRY BOYZ erschienen.

Erstmals machte Estikay mit seiner 2015 erschienenen „GENAU HIER“-EP auf sich aufmerksam. Damals tat Estikay sich mit dem Produzenten SiNCH zusammen, der schon für Deutschrap-Größen wie Kool Savas und Samy Deluxe gearbeitet hat. Estikay veröffentlichte sein Debütalbum AUF ENTSPANNT im Jahr 2017.

Antilopen Gang – ABBRUCH ABBRUCH

VÖ: 24. Januar 2020

Das neue Album ABBRUCH ABBRUCH der Antilopen Gang, bestehend aus Panik Panzer, Danger Dan und Koljah, soll am 24. Januar 2020 erscheinen. Mit dem Titel ihres neuen Albums führen sie eine Tradition fort. Alle ihre Alben als Antilopen Gang beginnen mit dem Buchstaben „A“ – 2014 ihr Debütalbum AVERSION, 2017 ANARCHIE UND ALLTAG und jetzt ABBRUCH ABBRUCH. 2015 reihte sich zudem mit ABWASSER noch ein Mixtape in diese Reihe ein.

Auf Instagram schrieb die Antilopen Gang über ihr kommendes Album: „„Abbruch Abbruch“ ist ein Album, auf das wir stolz sind – so gut klang die Antilopen Gang noch nie.“

Als Singles zum Album erschienen bereits die Tracks „2013“, „Wünsch Dir Nix“, „Lied gegen Kiffer“ und zuletzt „Der Ruf ist ruiniert“.

Tarek K.I.Z – GOLEM

VÖ: 31. Januar 2020

Am 31. Januar wird sich Tarek K.I.Z erstmalig ohne seine K.I.Z-Jungs auf Albumlänge präsentieren. Tareks Solo-Debüt GOLEM sollte ursprünglich schon am 13. Dezember erscheinen, das Release wurde jedoch um einen Monat nach hinten verschoben, da der Rapper nach eigenen Angaben noch mehr Zeit für die Umsetzung seiner geplanten Videos benötigte.

Tarek war unter seinen Kollegen Maxim und Nico schon immer der eigenwilligste Künstler von K.I.Z. Er landete stets die meisten Solo-Tracks auf ihren Alben und fand oft einen eigeneren thematischen Schwerpunkt und packte viele persönliche Bezüge in seine Texte – ohne den typischen K.I.Z-Humor vermissen zu lassen. Das aktuelle K.I.Z-Album HURRA DIE WELT GEHT UNTER erschien 2017.

Schwesta Ewa – AALIYAH

VÖ: 31. Januar 2020

Schwesta Ewa hat es geschafft und noch vor dem Antritt ihrer Haftstrafe ein neues Album fertiggestellt. Die kommende Platte trägt den Titel AALIYAH und ist nach ihrer Tochter benannt, die im Januar 2019 zur Welt kam. Auch thematisch soll es auf dem Album in einigen Tracks um ihre Tochter gehen – die übrigens von ihrer Mutter für die Zeit der Haftstrafe getrennt wird.

AALIYAH wird nach KURWA von 2015 und AYWA Schwesta Ewas drittes Soloalbum sein. AALIYAH wird wie seine Vorgänger auf Xatars Label Alles oder Nix Records erscheinen.

Zuletzt brachte Schwesta Ewa das Buch „Enthüllungen“ heraus, das auf der Spiegel-Bestseller-Liste landete. Die Frankfurter Rapperin war 2017 zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Ihre Vergehen: 35-fache Körperverletzung, Steuerhinterziehung und sexuelle Verführung Minderjähriger. Am 12. Januar 2020 musste Schwesta Ewa schließlich, noch vor der Veröffentlichung ihrer Platte, ins Gefängnis.

Fler – ATLANTIS

VÖ: 14. Februar 2020

Das neue Album von Fler sollte zunächst den Namen CORLEONE tragen und am 13. Dezember erscheinen, dann änderte Fler den Titel zu ENERGY. Daraufhin verschob er das Releasedate allerdings auf den 14. Februar 2020 und änderte zudem nochmal den Albumtitel zu ATLANTIS. Flizzy eben.

ATLANTIS ist nach COLUCCI von 2019 Flers 16. Album.

Die erste Singleauskopplung von ATLANTIS trägt den Titel „Fame“ und wurde bereits Ende Oktober veröffentlicht. In letzter Zeit machte Fler allerdings vor allem durch seinen nicht enden wollenden Beef mit Bushido und seinen Disstrack „No Name“ auf sich aufmerksam.

Eunique – VISION

VÖ: 21. Februar 2020

Zuletzt befand sich die Hamburger Rapperin Eunique angeblich in der Trennungsphase zu ihrem alten Management und die Veröffentlichung ihres Albums wurde ganze drei Mal verschoben. Am 21. Februar 2020 soll es aber nun endlich soweit sein und VISION soll veröffentlicht werden. VISION ist Euniques zweite Platte, ihr Debütalbum GIFT erschien 2018 und konnte sich auf Platz sieben der deutschen Albumcharts platzieren.

Nachdem die 24-Jährige in GIFT ihre Vergangenheit aufgearbeitet hat, will sie nun in VISION die Gegenwart und Zukunft beleuchten. Die erste Singleauskopplung der Platte „Kobra Kartell“ erschien bereits im August 2019.

Disarstar – KLASSENKAMPF & KITSCH

VÖ: 6. März 2020

KLASSENKAMPF & KITSCH, das am 06. März erscheinen wird, ist Disarstars viertes Album.

Disarstar engagiert sich regelmäßig in der linken Szene. Diese politische Ausrichtung wird oftmals in seinen Liedtexten deutlich. Der Hamburger Rapper ist bekannt dafür, in seiner Musik politisch klar Stellung zu beziehen, auch in seinen Texten nimmt er kein Blatt vor den Mund und verarbeitet darin die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen.

Disarstars noch aktuelles Album BOHEMIEN erschien im Jahr 2019. „All die Jahre“ ist die erste Singleauskopplung aus Disarstars kommendem Album, darin blickt er auf seine Kindheit und Jugend zurück.

P.S.: Haftbefehl, wir warten sehnsüchtigst!