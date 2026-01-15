Harry Styles: Alle Infos zu „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“

Nach einer mehrjährigen musikalischen Auszeit verdichteten sich in den vergangenen Wochen die Hinweise, dass Harry Styles sein Comeback vorbereitet.

Bereits am 27. Dezember 2025 sorgte er für Aufsehen, als er überraschend ein achtminütiges YouTube-Video mit dem Titel „Forever, Forever“ veröffentlichte. Darin zu sehen waren Aufnahmen vom Abschlusskonzert seiner „Love On“-Tour im Juli 2023 in Reggio Emilia, Italien.

Am Ende des Clips erschien der Satz „We Belong Together“. Genau dieser Schriftzug wurde wenige Tage später zum zentralen Motiv einer internationalen Plakatkampagne, die unter anderem am Berliner Rosenthaler Platz zu sehen war.

Nun ist es offiziell: Harry Styles hat sein neues Album für den 6. März angekündigt. Es heißt: „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“.

Erfolg von „Harry’s House“

Styles‘ letztes Album „Harry’s House“ von 2022 geriet zum großen kommerziellen und künstlerischen Erfolg. Die Single „As It Was“ führte 15 Wochen lang die Billboard Hot 100-Charts an und zählt inzwischen zu den meistgestreamten Songs der Digital-Plattform-Geschichte. Bei den Grammy Awards 2023 wurde das Album unter anderem als „Album of the Year“ ausgezeichnet und von zahlreichen internationalen Musikmedien zu den besten Veröffentlichungen des Jahres gezählt.

Seit dem Ende der Welttournee hatte sich Styles weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er wurde wiederholt in Berlin gesichtet, als Privatmann in angesagten Galerien und Bars. Ob er auch neue Musik in der deutschen Hauptstadt aufgenommen hat, ist nicht bekannt.

Erste Lebenszeichen seit 2024

„Forever, Forever“ markiert nun den ersten offiziellen Auftritt seit Ende 2024.