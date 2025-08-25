Zoë Kravitz und Harry Styles: Sind sie ein Paar?

Die beiden wurden zusammen in Rom gesichtet. Aber auch zwischen Kravitz und einem Co-Star scheint die Chemie zu stimmen ...

Zoë Kravitz wurde innerhalb weniger Tage sowohl mit Austin Butler als auch mit Harry Styles in vertrauter Atmosphäre gesehen. Die Bilder aus Paris und Rom lassen Fans über mögliche Romanzen spekulieren.

Paris: Zunächst war Kravitz mit Butler im Rampenlicht

Hollywoods Gerüchteküche brodelt, seit Zoë Kravitz am Wochenende vom 23. August an der Seite zweier Männer gesichtet wurde. Nach der französischen Filmpremiere ihres neuen Films „Caught Stealing“, in dem sie Austin Butlers Partnerin Yvonne spielt, waren die beiden Hollywood-Bekanntheiten in einer Bar an der Champs Élysées zu sehen, „in inniger Umarmung“, wie die Presse berichtet. Fans vermuten den Beginn einer romantischen Beziehung, letztlich kommen beide Stars aus langfristigen Partnerschaften und spielen im Film ein Paar. Insidern zufolge haben die beiden eine starke Chemie vor der Kamera, und die Szene in der Pariser Bar zeigt, dass diese auch dahinter bestehen könnte. Doch verließen die Stars die Bar nicht gemeinsam, sondern gingen getrennte Wege. Das lässt Raum für Spekulationen, der nun durch die Bilder aus Rom eingenommen wird.

Rom: Jetzt vertrauter Spaziergang mit Harry Styles

Am Sonntag, den 24. August, sah man die Schauspielerin nämlich durch die italienische Hauptstadt spazieren — an der Seite von Harry Styles. Um den Sänger kursierte bis vor Kurzem noch das Gerücht, mit der Musikerin Olivia Dean liiert zu sein, während man ihn aber auch kürzlich erst knutschend mit Produzentin Ella Kennybeim auf dem Glastonbury Festival sah.

Zoë Kravitzv mit Harry Styles in Italien:

Unter den Fan-Videos der beiden, von der Öffentlichkeit deklarierten „pikanten Bekanntschaften“, geht es heiß her. „Nun, das kommt unerwartet“, wundert sich eine Person in den Kommentaren. Eine andere schreibt: „Harry und Zoë standen nicht auf meiner Bingo-Karte für 2025“. Angesichts der Aufnahmen aus Paris sind die meisten Fans vor allem verwirrt — wen datet Kravitz nun, den Elvis-Darsteller oder den britischen Heartthrob?

Zoë Kravitz: Zwischen Promo und Privatleben

Kravitz selbst war bis Oktober 2024 noch mit „Magic Mike“-Star Channing Tatum verlobt und arbeitete seither an einigen Projekten. Derzeit ist sie wegen der Pressetour für „Caught Stealing“ in Europa unterwegs, es könnte also gut sein, dass Styles und Kravitz sich schlicht auf einen freundschaftlichen Spaziergang durch die Stadt verabredet hatten. Der ehemalige One-Direction-Star befindet sich gerade in einer Pause nach seiner Welttournee und arbeite an neuer Musik. Womöglich ist der gemeinsame Auftritt ein subtiles Presse-Event, um gemeinsame Projekte in der Zukunft zu teasern?

In beiden Fällen ist klar: Man weiß nichts Genaues. Kravitz und Butler werden noch auf weiteren Presseterminen für den Film zu sehen sein. Ein Vertrauter der beiden verriet der „DailyMail“ erst kürzlich: „Zwischen ihnen stimmt die Chemie definitiv, und sie genießen es, gemeinsam Zeit zu verbringen, um für den Film zu werben“. Vielleicht erreichen bald neue Bilder die Öffentlichkeit, die mehr Aufschluss geben können. Bis dahin wird die Küche mit Sicherheit weiter brodeln, Fans würden sich jedenfalls über beide Romanzen freuen.