Harry Styles: So viel spricht für ein spektakuläres Musik-Comeback

Ein Slogan, mysteriöse Poster, eine neue Website und Madison Square Garden gebucht: Bereitet Harry Styles sein Comeback vor? Alle Infos hier.

Es beginnt fast schon altmodisch, wie große Pop-Mythen einst oft begannen: mit Plakaten. In Rom, Manchester, São Paulo, New York und Palermo tauchen seit Dezember 2025 großformatige Poster auf, die eine dicht gedrängte Menschenmenge zeigen. Darüber prangt ein schlichter, aber vielsagender Schriftzug: „We Belong Together“. Kein Künstlername, kein Datum, kein Logo. Doch für viele ist klar, in welche Richtung diese Spur führt. Für Fans von Harry Styles markieren die Motive den Auftakt eines Comebacks. Aber ist dem wirklich so?

Drei Jahre Funkstille und ein versteckter Hinweis?

Styles, der seit Jahren offen für Nachhaltigkeit, vegane Ernährung und einen reflektierten Lebensstil steht, hatte sich nach dem Ende seiner extrem erfolgreichen „Love On Tour“ 2023 weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Drei Jahre lang erschien keine neue Musik. Auch auf Instagram war der Musiker inaktiv. Zuletzt postete er 2024 einen Trauerbeitrag zum Tod seines ehemaligen Band-Kollegen Liam Payne.

Umso lauter hallen nun die leisen Signale wider. Eines davon führt direkt ins Netz: es geht um webelongtogether.co, eine Website. Dort läuft ein Crowd-Video, das an euphorische Konzertmomente erinnert – das gleiche Motiv wie auf den Plakaten. Am unteren Rand findet sich ein Copyright-Hinweis von Sony Music Entertainment, dem Label von Harry Styles. Zudem werden Besucher:innen aufgefordert, eine SMS an eine Nummer mit der Kennung „HSHQ“ zu senden. Ein klassischer Teaser, wie er im Popgeschäft selten geworden ist, aber gerade deshalb Wirkung entfaltet.

Der Schlüsselsatz aus „Forever, Forever“

Der Slogan „We Belong Together“ ist kein Zufall. Er erschien bereits am Ende des achtminütigen Films „Forever, Forever“, den Styles kurz vor dem Jahreswechsel auf seinem offiziellen YouTube-Kanal veröffentlichte. Ebenfalls ohne vorherige Ankündigung, erschien das Video quasi aus dem Nichts. Der Clip dokumentiert das emotionale Finale der „Love On Tour“ in Reggio Emilia und endet mit einer bislang unveröffentlichten Klavierballade. Viele Fans und Branchenbeobachter:innen werten das Video als bewussten Übergang in eine neue Albumphase.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Madison Square Garden als Comeback-Bühne?

Zusätzlichen Zündstoff liefert ein Bericht von „Page Six“. Demnach soll Styles den Madison Square Garden in New York angeblich für eine neue Konzertreihe gebucht haben – angeblich für einen „beträchtlichen Zeitraum“. Ob es sich um mehrere Abende oder gar eine Residency handelt, bleibt unklar. Sicher ist: Ein Auftritt in der legendären Arena gilt als deutliches Signal für ein großes Comeback. Bereits 2022 spielte Styles dort 15 ausverkaufte Shows.

Fans freuen sich bereits auf das Comeback:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Alle Zeichen deuten auf Neustart

Musikalisch hat der Brite einiges zu verteidigen. Sein letztes Album HARRY´S HOUSE war ein globaler Erfolg, die Single „As It Was“ dominierte monatelang die Charts, und das Album wurde 2023 mit dem Grammy als „Album of the Year“ ausgezeichnet. Seitdem zeigte sich der frühere One-Direction-Sänger eher privat – unter anderem in Berlin, wo er beim Marathonlauf und auch vorm Berghain gesichtet wurde.

Der Weltstar läuft Marathon in Berlin:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ob das neue Kapitel tatsächlich unmittelbar bevorsteht, ist offiziell nicht bestätigt. Harry Styles hält sich weiterhin bedeckt.