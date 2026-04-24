Harry-Styles-Tickets für Madison Square Garden: Neue Chance für Fans

Ticketmaster hat tausende Scalping-Tickets für Harry Styles' Konzerte im Madison Square Garden storniert. Ab 30. April gibt es Karten per Auslosung.

Am 16. Mai 2026 beginnt Harry Styles’ „Together, Together“-Tour in Amsterdam. Die Tournee ist bereits restlos ausverkauft. Das Besondere: Statt um die ganze Welt zu reisen, gibt er eine Konzertreihe in ausgewählten Städten. Die längste dieser Residencies findet mit ganzen 30 Konzerten im New Yorker Madison Square Garden statt. Überraschenderweise wird es für diese Auftritte schon bald wieder Tickets geben.

Stornierung von Scalper-Tickets

In der Welt der Konzertticket-Anbieter ist das sogenannte Scalping ein bekanntes Phänomen und Problem. Dabei werden bereits erworbene Eintrittskarten von ihren Inhabern zu einem Vielfachen des ursprünglichen Preises weiterverkauft.

Die Abwicklung der Ticketverkäufe für die Harry-Styles-Konzerte lief über Ticketmaster. Für die Auftritte in New York hat der Anbieter nun tausende dieser Scalping-Exemplare storniert, um sie bald zu fairen Preisen erneut in den Wiederverkauf zu geben. Fans, die bislang leer ausgingen, können sich somit Hoffnungen machen, ihren Star nun doch noch live zu erleben.

Ticketmaster-Präsident Saumil Mehta gab ein Statement ab, in dem er erklärte, dass die Plattform gezielt gegen professionelle Weiterverkäufer vorgegangen sei. Diese hätten mit der Masche gearbeitet, über mehrere Accounts und gefälschte Identitäten Tickets zu niedrigen Preisen zu erwerben und dann gewinnbringend zu verkaufen. Die betroffenen Konzertkarten seien vollständig annulliert worden. Von diesem Vorgehen seien ausschließlich Transaktionen betroffen, die eindeutig dem Prinzip des Scalping zuzuordnen waren.

Wiederverkauf ab dem 30. April

Fans des Pop-Sängers sollten sich den 30. April 2026 im Kalender vormerken. An diesem Tag besteht erneut die Chance, an die begehrten Tickets zu kommen. Bei der Vergabe handelt es sich um ein Auslosungsverfahren, für das man sich registrieren muss. Die Frist hierfür endet am 01. Mai 2026 um 17 Uhr. Die glücklichen Gewinner:innen werden dann bis zum 08. Mai 2026 per E-Mail benachrichtigt.

Wie viele Konzertpässe genau verkauft werden, ist unklar. Das Unternehmen gab jedoch an, dass die Karten 130 US-Dollar kosten werden und ein Bruchteil sogar unter 50 US-Dollar erworben werden kann.