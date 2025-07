Harry Styles verkauft jetzt Vibratoren und Gleitgel

Fans warten sehnlichst auf neue Musik des Sängers – aber der hat ganz andere Pläne.

Harry Styles bleibt weiterhin aktiv, allerdings abseits der Musik. Seit der Veröffentlichung seines letzten Studioalbums HARRY’S HOUSE im Jahr 2022 ist es musikalisch ruhig um den britischen Popstar geworden. Stattdessen konzentriert sich der 31-Jährige zunehmend auf seine Lifestyle-Marke „Pleasing“, die bisher unter anderem Nagellack, Modeartikel und Kosmetikprodukte im Sortiment führte. Nun weitet der Sänger das Angebot um eine neue Produktkategorie aus: Sexspielzeug.

„Tu dir selbst etwas Gutes“

Unter der Kategorie „Pleasing Yourself“ vertreibt Harry Styles über seine Marke ab sofort einen Vibrator für 68 US-Dollar (umgerechnet 58 Euro) und ein Gleitgel für 25 US-Dollar (21 Euro). Dabei sollen beide Produkte laut offizieller Webseite das Thema Intimität in den Fokus rücken und stehen unter dem Slogan „Please yourself like you mean it“ („Tu dir selbst etwas Gutes, als ob du es ernst meinst“). Entwickelt wurde die Linie in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Sexualpädagogin Zoë Ligon, Gründerin der sexpositiven Spectrum Boutique.

Kein Raum für Provokation

Ziel sei es, ein offenes Gespräch über Sexualität, Selbstfürsorge und Körperbewusstsein zu fördern. Außerdem wolle man sich ausdrücklich nicht an Provokation oder kurzfristigen Trends orientieren, sondern auf langfristige Aufklärung und Selbstakzeptanz setzen, heißt es in der begleitenden Pressemitteilung.

Deutschland muss sich gedulden

Aktuell sind der Vibrator und das Gleitgel von Harry Styles ausschließlich in den USA und Großbritannien erhältlich. Wann auch andere Märkte, darunter Deutschland, bedient werden, ist bislang unklar. Jedoch arbeitet das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits an einer breiteren internationalen Verfügbarkeit.

Prominente Vorbilder

Mit dem Ausbau seiner Lifestyle-Marke folgt der Musiker einem Trend, dem bereits viele andere Musiker:innen und Prominente gefolgt sind. Stars wie Rihanna oder Pharrell Williams haben ihre Marken erfolgreich auf Beauty- und Wellness-Produkte ausgeweitet.