Harry Styles: Diese Frau küsste er auf einem Festival

Das Glastonbury Festival im Süden Englands gehört zu den renommiertesten Musikveranstaltungen des Landes. Jedes Jahr reisen Tausende von Fans in den kleinen Ort, um internationale Stars live zu erleben. In diesem Jahr standen unter anderem The 1975, Biffy Clyro, Olivia Rodrigo und Rod Stewart auf der Bühne. Auch unter den Gästen befanden sich regelmäßig prominente Persönlichkeiten. Besonders ins Rampenlicht rückte in diesem Jahr Harry Styles. Der Popsänger wurde im VIP-Bereich des Open Airs dabei gefilmt, wie er sich innig mit einer unbekannten Frau zeigte. Nun weiß das Netz mehr.

Sie ist Musikproduzentin

Mehrere Fans waren zunächst der Meinung, dass es sich dabei um die Sängerin Olivia Dean handeln müsse. Die beiden wurden bereits zuvor miteinander in Verbindung gebracht. Inzwischen wurde die Frau jedoch als die Musikproduzentin Ella Kenny identifiziert. Die 28-Jährige lebt derzeit in London. Styles und Kenny tanzten eng miteinander und küssten sich offen vor den anderen Besucher:innen.

Hier gibt es Mitschnitte des Moments:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Offenbar enge Vertrautheit

Wie die britische Boulevardzeitung „The Sun“ berichtet, wirkten Harry Styles und Ella Kenny sehr vertraut miteinander. Ein Augenzeuge berichtet, Harry sei zunächst mit einigen Freunden erschienen, doch sobald Kenny dazugestoßen sei, hätten sich die beiden kaum mehr voneinander getrennt. Styles habe nur Augen für sie gehabt, es habe regelrecht die sprichwörtlichen Funken gegeben. „Die beiden sahen aus, als hätten sie großen Spaß miteinander und sich schon länger gekannt“, so die Quelle weiter.

Eine Reise rund um die Welt

Während viele Fans auf ein neues Album des Sängers warten, ist Harry Styles derzeit viel unterwegs. Im März lief er einen Marathon in Tokio, im Frühjahr wurde er angeblich mehrfach in Berlin gesichtet. Im Mai besuchte er den Vatikan, als dort ein neuer Papst gewählt wurde.

Sein Auftritt beim Glastonbury Festival 2025 reiht sich nun nahtlos in seine jüngsten Reiseziele ein. Wie es um seine musikalischen Ambitionen dieser Tage steht, ist unklar.