London bekommt nächstes Jahr ein David Bowie Centre

In der Dauerausstellung wird es Kostüme, Bühnenmodelle, Musikinstrumente und Textstücke von David Bowie zu sehen geben.

Laut den Ankündigungen des V&As in London, wird 2025 ein David Bowie Centre eröffnet. Dieses wird sich im östlichen V&A Lagerhaus befinden. Es wird zahlreiche Schätze aus dem Archiv des Sängers beherbergen.

Das V&A, auch „Victoria & Albert Museum“, ist eine Kette von Museen der Kreativität in London, an verschiedenen Standorten der Stadt. Neben der bereits existierenden Museen wird im Frühjahr nächsten Jahres auch das „V&A East Storehouse“ eröffnet. Befindlich im neuen Kulturviertel „East Bank“ des Queen Elizabeth Olympic Parks, soll es auch das Archiv des Glastonbury-Festivals beherbergen. Zu sehen gibt es dann Kostüme von Elton John und vieles mehr.

Die Eröffnung des David Bowie Centre ist für den 13. September 2025 angesetzt. Das Archiv soll über 90.000 Gegenstände der Ikone beinhalten. Alles Stücke, die durch den David Bowie Estate, die Blayatnik Family Foundation und Warner Music Group erworben wurden. Höhepunkt der Ausstellung werden die Kostüme von legendären Auftritten Bowies darstellen, neben Texten für seine Songs und Schaustücke seiner „Cut-up“-Methode, die ihm der Schriftsteller William Borroughs angeblich beigebracht habe.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

David Bowie so nah kommen wie noch nie

In einer Presseerklärung heißt es: „Von Bowies ikonischem Kostüm bis hin zu Musikinstrumenten, Make-up-Tabellen, Bühnenmodellen, Kartendecks von Oblique Strategies, persönlichen Notizen, Schriften, Texten und Musik, Skizzen, Entwürfen und vielem mehr – im V&A East Storehouse können die Besucher David Bowie näher kommen als je zuvor.“ Auch sei das Zentrum in drei Bereiche unterteilt. Hier soll man auf kuratierte Ausstellungen und audiovisuellen Installationen treffen. In Lernbereichen hätten die Besucher:innen die Chance, sich intensiver mit dem Archiv auseinander zu setzen.

Übrigens gab es bereits seit 2013 eine David-Bowie-Ausstellung. Nachdem sie sechs Jahre lang in zwölf unterschiedlichen Städten zu sehen war, wurde sie im Jahr 2018 geschlossen. Dafür konnte man David Bowie dann noch im gleichen Jahr mithilfe von VR- und AR-Technik interaktiv besser kennenlernen.