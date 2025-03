Performt Harry Styles bald regelmäßig in Las Vegas?

Die Show „ABBA Voyage“ soll bald in Las Vegas zu sehen sein

Festival abgesagt, weil Headliner Ja Rule lieber in Las Vegas spielen will

Die „New York Post“ berichtete, dass sich Harry Styles in Gesprächen mit den Betreibern der Konzert-Venue „The Sphere“ befindet. Demzufolge wird er noch dieses Jahr dutzende Male in Las Vegas auftreten.

Was darauf hinweist

Die „New York Post“ zitierte auch eine anonyme Quelle, die den Teilnehmern der Gespräche angeblich sehr nahe steht: „Damit das ‚Sphere‘ weiterhin auf jedermanns Radar ist, müssen sie einige echte Live-Künstler:innen wie Styles buchen. Fast alles im ‚Sphere‘ ist auf ein Publikum über 60 ausgerichtet – wie The Eagles, The Dead und U2.“ Was diese Bands nicht zu Live-Künstler:innen macht, ist fragwürdig. Allerdings könnte der Musiker dazu beitragen, dass eine neue, jüngere Zielgruppe auf die außergewöhnliche Videoscreen-Venue aufmerksam wird.

Die Quelle betonte, dass eine Residency im „Sphere“ wahrscheinlich ist, weil Jeffrey Azoff Harry Styles managt. Und dieser arbeitet wie sein Vater bei „Full Stop Management“, wobei Irving Azoff im Vorstand des Unternehmens sitzt. Früher managte Irvin Azoff The Eagles und The Dead. Vor zwei Jahren arrangierte er mit seinem Sohn die U2-Residency im „Sphere“ 2023. Auch The Eagles performen im „Sphere“. Ihre Residency wurde unlängst auf 28 Auftritte verlängert.

Während die U2-Residency um die 100 Millionen Euro erwirtschaftete, war Harry Styles‘ „Love On Tour“ mit einem Profit von über einer halben Milliarde Euro eine der umsatzstärksten Touren überhaupt.

Harry Styles‘ Rückblick-Video zu „Love On Tour“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wie wahrscheinlich ist eine Residency von Harry Styles?

Gerüchte um Las-Vegas-Showreihen gibt es immer wieder. Das Gerücht um Harry Styles bleibt aber bestehen, gerade weil sein Management-Team es ablehnte, den Vermutungen zuzustimmen oder sie als haltlos abzuschmettern: „Kein Kommentar zu Künstler:innen, die im ‚Sphere‘ auftreten. Außer zu denen, die bereits angekündigt wurden.“

2023 gab es das Gerücht, dass Lady Gaga eine Residency lang im „Sphere“ performen wird, jedoch kam es nicht dazu. Sie war aber überraschend in Las Vegas, als sie bei einem U2-Konzert auf die Bühne kam.

Lady Gagas Überraschungsauftritt

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wer aber sicher auftreten wird, sind die „Backstreet Boys“, sie werden im Juli auf der „Sphere“-Bühne stehen. Davor wird erstmals ein Country-Sänger in der Location auftreten, gebucht wurde Kevin Chesney.