Olivia Rodrigo performt mit Robert Smith „Friday I’m in Love“ & mehr

In Großbritannien ging es am Wochenende beim Glastonbury Festival hoch her. Und der Sonntagabend (29. Juni) sorgte noch mal für einen Extra-Surprise.

Der große Headline-Slot des Musikfestivals 2025 gehört Olivia Rodrigo. Der Jubel war enorm – und dann, fast genau zur Halbzeit ihres Sets, überraschte der Popstar das Publikum mit einem besonderen Gastauftritt. Robert Smith, der Sänger von The Cure, kam für ein Duett zu ihr auf die Stage.

„Der beste Songwriter“

Zunächst deutete nichts darauf hin, dass Rodrigo von ihrer bekannten Setlist abweichen würde. Doch dann kam alles anders als geplant. Nach dem zehnten Song kündigte sie die Überraschung an: „Ich bin so unglaublich aufgeregt wegen des nächsten Gastes, dass ich es kaum aushalten kann“, so Olivia Rodrigo. Und weiter: „Er ist vielleicht der beste Songwriter, den England je hervorgebracht hat, eine Glastonbury-Legende und mein persönlicher Held.“

Und danach, in seinem typischen Outfit und mit Make-up, betrat Robert Smith mit einer schwarzen Akustikgitarre die Bühne. Gemeinsam performten die beiden „Friday I’m in Love“ und „Just Like Heaven“ vor zig begeisterten Zuschauer:innen.

Seht ihr Mitschnitte von „Friday I’m in Love“ und „Just Like Heaven“:

Anschließend spielte Rodrigo noch acht weitere Solo-Songs und beendete damit das 53. Glastonbury Festival in UK.

„Heilige Scheiße, das sind die meisten Menschen, die ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe“, sagte sie noch mitten im Set. Und noch: „Das ist ein wahr gewordener Traum – ich kann tatsächlich nicht glauben, dass das gerade mein Leben ist.“

Glastonbury 2025: Viele Überraschungsauftritte

Olivia Rodrigo war nicht die Einzige, die The Cure auf ihre Weise an diesem Wochenende Tribut zollte. Auch Singer-Songwriterin Gracie Abrams spielte während ihres Sets am Freitag ebenfalls „Just Like Heaven“ – allerdings solo.

Insgesamt war das Glastonbury Festival vom 25. bis 29. Juni 2025 ein Wochenende voller Überraschungsauftritte. Gleich am Freitag startete das Festival mit einer Surprise-Performance von Lorde, die ihr neues Album VIRGIN am Tag der Veröffentlichung in voller Länge präsentierte. Auch Lewis Capaldi überraschte das Publikum mit seinem Comeback am selben Tag. Am Samstag folgte ein zuvor nicht angekündigter Auftritt von Haim.

Zu den Headliner:innen des Festivals gehörten neben Olivia Rodrigo auch The 1975, Neil Young, Charli XCX, Raye und The Prodigy. Insgesamt traten knapp 450 Acts auf den verschiedenen Bühnen auf.