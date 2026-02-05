Von 900 auf 23 Euro: Harry Styles macht Fans besonderes Geschenk

Harry Styles feiert seine neue LP mit einer besonderen Geste: Am 6. März spielt er ein Release-Konzert, für das die Tickets besonders günstig sind.

Harry Styles ist nach drei Jahren Musik-Pause offiziell zurück. Am 22. Januar 2026 erschien mit „Aperture“ seine erste neue Single nach längerer Stille. Das dazugehörige Album „Kiss All the time. Disco Occasionally.“ wird am 6. März 2026 veröffentlicht und ab dem 16. Mai 2026 steht er mit seiner groß angelegten „Together, Together“-Tour in sieben Städten weltweit auf die Bühne. Sein Live-Comeback gibt es allerdings schon etwas früher als den Tour-Start – hierzu gab es nun eine große Ankündigung des Sängers.

So günstig ist die Show

Der erste Live-Auftritt von Harry Styles seit drei Jahren wird am 28. Februar 2026 bei der Vergabe der Brit Awards stattfinden. Natürlich sind Fans auch hierauf gespannt, allerdings wird der Pop-Star dort nur vor der versammelten Musikbranche spielen. Nun machte er jedoch eine weitere Ankündigung: In der Nacht vom 4. auf den 5. Februar 2026 postete er auf Instagram, dass am 6. März 2026, dem Erscheinungstag des Albums – ein großes Konzert geben wird, um sein neues Werk erstmals richtig live der Öffentlichkeit und seinen Fans zu präsentieren.

Hierbei handelt es sich um eine „One night only“-Show, mit welcher der Brite so richtig den Release feiern möchte. Das Konzert findet in der Co-op-Live-Arena im englischen Manchester statt. Das besondere Detail: Die Tickets kosten lediglich 20 Pfund, also umgerechnet rund 23 Euro. So günstig dürfte man nie wieder an eine Karte für ein Harry-Styles-Konzert kommen.

Niedriger Ticketpreis als Reaktion auf Kritik?

Die Tickets für die einmalige Show gehen am Freitag, dem 6. Februar, in den Vorverkauf. Es ist naheliegend, dass der Ansturm auf das begrenzte Kontingent enorm sein wird. Als die Karten für die „Together, Together“-Tour in den Vorverkauf gingen, fanden sich Fans in Warteschlangen mit über 250.000 Ticketbewerber:innen wieder. Wer am Ende durchkam, musste feststellen, dass die Tickets bis zu 900 Euro kosteten und der Preis somit im Vergleich zur „Love On“-Tour des 32-Jährigen um ein Vielfaches gestiegen war.

Die Empörung in den Reihen der Fans ließ nicht lange auf sich warten und der Musiker musste viel Kritik für die hohen Preise einstecken. Somit liegt die Frage nahe, ob die nun angekündigte Show mit den geringen Ticketpreisen ein Versuch ist, die eigenen Fans zu besänftigen. Ein Statement von Styles diesbezüglich steht aktuell aber aus.

Wie reagieren Fans?

Die ersten Reaktionen der Fans auf die neue Konzertankündigung mit den Billig-Tickts ließ in der Kommentarspalte unter dem Instagram-Post nicht lange auf sich warten. Einige drückten ihre Freude über das Live-Comeback aus, andere ließen jedoch nicht von der Kritik ab und reagierten spöttisch auf den Ticketpreis. So schrieb eine Nutzerin: „Er weiß also noch, was 20 Pfund sind.“ Andere forderten ihn auf, nun auch für seine eigentliche Tour die Ticketpreise zu reduzieren oder teilweise sogar Fans, welche bereits eine Karte erworben haben, deren Geld zurückzuerstatten. So vermeldete eine Nutzerin: „Es ist also durchaus möglich, Tickets erschwinglich zu machen! Bitte tu dies nun für alle Tourdaten. Vielen Dank!“ Eine weitere kommentierte: „Ich liebe dich, Harry, aber du solltest dich einfach mit Ticketmaster anlegen und den Fans das Geld zurückerstatten!“

