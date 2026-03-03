Harry Styles für 5 Euro sehen – so geht’s auch ohne Ticket

Tickets waren in Minuten weg – für bis zu 830 Euro. Aber es gibt einen Weg, Harry Styles' Release-Show am 8. März für 4,99 € zu sehen. Einfach so.

Harry Styles meldet sich nach vier Jahren musikalischer Pause zurück. Am 6. März erscheint sein neues Album „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“ – und zur Release-Show im Co-op in Manchester wird er direkt live auftreten.

Wer kein Ticket bekommen hat, kann die Show auf Netflix verfolgen – ab Sonntag, dem 8. März, um 20 Uhr deutscher Zeit. Styles bestätigte dies über Instagram; auf Netflix ist bereits ein Trailer zum Konzertfilm „Harry Styles. One Night in Manchester“ zu sehen. In diesem ist er bei Probeaufnahmen im Studio mit seiner Band zu sehen.

Teure Tickets, ausverkaufte Show

Der britische Musiker hatte Anfang Januar seine Tour zum neuen Album angekündigt – doch die Fans waren schockiert von den hohen Ticketpreisen. Schon im Mai beginnt seine „Together, Together“-Tour, allerdings ohne Tourstopp in Deutschland. Das nächste Konzert findet in Amsterdam statt, wo Tickets bis zu 830 Euro kosteten. Daraufhin kündigte Styles seine Release-Show in Manchester an, die umgerechnet nur 23 Euro kostet – und war, wie zu erwarten, innerhalb von Minuten ausverkauft.

Der Künstler versprach seinen Fans eine einmalige Special-Performance. Nach seinem ersten Live-Auftritt seit Juli 2023 bei den Brit Awards sind die Erwartungen entsprechend hoch.

Die Release-Show für rund fünf Euro daheim streamen

Wer kein Ticket ergattert hat oder dem Manchester zu weit weg ist, kann die Show bequem von zuhause verfolgen – und das für rund fünf Euro.

Ab 4,99 Euro im Monat gibt es das Standard-Abo mit Werbung bei Netflix, mit dem man auf zwei Geräten pro Haushalt gleichzeitig schauen kann – inklusive kleiner Werbepausen. Wer keine Werbung möchte, streamt für 13,99 Euro im Monat alle Serien, Filme und natürlich auch das Harry-Styles-Konzert. Wer zusätzlich mehrere Geräte gleichzeitig nutzen und Harry Styles in 4K-Auflösung erleben möchte, sollte zum Premium-Abo für 19,99 Euro greifen.

Wenn man also keine hunderte Euro ausgeben möchte, kommt man mit einem Netflix-Abo problemlos in den Genuss der Release-Show. Und für die die es nicht erwarten können, ab Freitag kann man das gesamte neue Album ja auch einfach schon hören.