Harry Styles Tour 2026 mit Shania Twain: Das komplette Support-Line-up

Country-Legende Shania Twain und Elektropop-Ikone Robyn unterstützen Harry Styles bei seiner „Together, Together“-Tour 2026. Hier das ganze Support-Line-up im Überblick.

Von internationalen Pop-Ikonen bis hin zu aufstrebenden Newcomern: Shania Twain, Robyn, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé, Skye Newman und Baby J begleiten Harry Styles bei ausgewählten Terminen seiner „Together, Together“-Tour 2026. Mit dem neuen Album KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. im Gepäck geht der britische Superstar von Mai bis Dezember 2026 auf eine weltweite Tour durch London, Amsterdam, São Paulo, Mexiko-Stadt, New York, Melbourne und Sydney. Insgesamt 55 Shows wird der 31-Jährige spielen. Dabei setzt er erneut auf ein bewusst vielfältiges Line-up im Vorprogramm. Nach der Veröffentlichung der Vorab-Single „Aperture“ am 23. Januar 2026 und dem Albumrelease am 6. März dürfen sich Fans nicht nur auf neue Musik freuen, sondern auch auf hochkarätige musikalische Begleitung.

London: Shania Twain

Die wohl größte Überraschung direkt zu Beginn: In London übernimmt Shania Twain den Support – und ist damit die prominenteste Künstlerin im Line-up. Die kanadische Sängerin zählt zu den erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten, gewann fünf Grammy Awards, verkaufte weltweit über 100 Millionen Alben und ist die einzige Künstlerin mit drei aufeinanderfolgenden Diamant-Auszeichnungen in den USA. Hits wie „Man! I Feel Like a Woman!“ und „That Don’t Impress Me Much“ machten sie zur Country-Pop-Ikone.

Beim Coachella-Festival 2022 hatte sie bereits einen gemeinsamen Auftritt mit Harry Styles:

Amsterdam: Robyn

Für die Shows in Amsterdam ist Robyn als Support bestätigt. Die schwedische Singer-Songwriterin gilt als eine der einflussreichsten Stimmen im modernen Elektropop. Songs wie „Dancing On My Own“ und „Call Your Girlfriend“ prägten die aktuelle Pop-Generation. Robyn wurde bereits zwei mal für den Grammy nominiert und mehrfach mit dem schwedischen Grammis Award ausgezeichnet. Auf Instagram teilte sie bereits ihre Freude über die Zusammenarbeit mit Harry Styles in ihrer Story.

São Paulo: Fcukers

In São Paulo eröffnen Fcukers die Konzerte. Das New Yorker Duo fiebert aktuell dem Albumrelease ihres Debuts am 27. März 2026 entgegen. Als aufstrebender Act mit wachsender Präsenz auf europäischen und US-amerikanischen Festivals bringen sie frischen Indie-Sound auf die „Together, Together“-Tour.

Hyped über die anstehenden zwei Brasilien-Shows mit dem One-Direction-Star: Fcukers

Mexiko-Stadt: Jorja Smith

Für die beiden Shows in Mexiko-Stadt wurde Jorja Smith angekündigt. Die britische Singer-Songwriterin gewann 2019 den Brit Award als beste britische Solokünstlerin und wurde mehrfach für den Grammy nominiert. Songs wie „Blue Lights“ und „Be Honest“ stehen exemplarisch für ihren modernen R&B-Sound, der persönliche Themen mit gesellschaftlicher Tiefe verbindet.

New York: Jamie xx

In New York begleitet Jamie xx Harry Styles als Support-Act. Der Produzent, Komponist und DJ ist Mitglied der Band The xx und wurde für seine Soloarbeit, insbesondere das für den Mercury Prize nominierte Album „In Colour“, von der Kritik gefeiert. Darüber hinaus arbeitete er bereits mit Künstler:innen wie Adele und Radiohead zusammen und bringt elektronische Klangwelten auf die Bühne. Alle 30 Shows im Madison Square Garden wird er Styles begleiten.

„Es wird wild, so viele Abende im Madison Square Garden zu spielen. Kann es kaum erwarten!“ – Jamie xx auf Instagram:

Melbourne: Fousheé

In Melbourne steht Fousheé für die beiden geplanten Shows auf dem Support-Programm. Die US-amerikanische Singer-Songwriterin wurde mit ihrer Single „Deep End“ bekannt und war zudem Co-Autorin von Dua Lipas „Don’t Start Now“.

Sydney: Skye Newman

In Sydney eröffnet Skye Newman die zwei Harry-Styles-Konzertabende. Die britische Singer/Songwriterin und Multiinstrumentalistin gilt als aufstrebendes Talent, dessen erste Veröffentlichungen besonders für gefühlvollen Gesang und moderne Popproduktionen gelobt wurden.

Die neuste Single „Family Matters“ der 22-Jährigen Singer/Songwriterin:

Sydney & Melbourne: Baby J

Zusätzlich tritt Baby J sowohl in Sydney als auch in Melbourne als Support-Act auf. Die aufstrebende Künstlerin mit indonesisch-australischen Wurzeln ergänzt das Styles Line-Up durch ihre Mixe aus Mixe umfassen Jersey Club, Baile Funk, Hip-Hop-Edits, House und Jungle.

Die einzige DJand auf Harry Styles´ Tour: Baby J

Ticketvorverkauf

Tickets für die „Together, Together“-Tour sind derzeit noch nicht im allgemeinen Vorverkauf erhältlich. Fans können sich jedoch über die offizielle Ticketmaster-Seite für den Vorverkauf registrieren oder durch die Vorbestellung des neuen Albums Zugang sichern. Offiziell startet der Vorverkauf in Deutschland am 31. Januar 2026.