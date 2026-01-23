Harry Styles Tour 2026: Tickets, Termine und Spielorte im Überblick

Harry Styles kehrt 2026 mit neuer Tour zurück. Hier erfährst du, wo er in Europa auftritt, wie du an Tickets kommst und was dich bei den Konzerten erwartet.

Harry Styles feiert 2026 sein großes Comeback. Nach dreijähriger musikalischer Pause erschien heute am 23. Januar 2026 seine neue Single „Arpeture“, das dazugehörige Album KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY kommt am 6. März auf den Markt. Anlässlich dessen wird es zudem eine groß angelegte Welttour geben.

Wo wird Harry Styles auftreten?

Fans in Deutschland dürften etwas ernüchtert sein, da der Pop-Sänger dieses Mal keinen Tour-Stopp in einer von Deutschlands Großstädten macht. Wo können Fans hierzulande den Star also am ehesten performen sehen? Die Tour startet am 16. Mai in Amsterdam. Hier wird es bis zum 26. Mai sechs Konzerte des Sängers geben. Wer also aus Deutschland anreist, dürfte hier die kürzeste Anfahrt haben. Die nächsten näheren Termine sind dann in London. Hier gastiert Harry Styles vom 12. bis zum 23. Juni im Wembley-Stadion, ebenfalls sechs Mal.

Danach wird es allerdings schwierig für Fans aus Europa, da der Rest der Tour in Nord- und Südamerika sowie in Australien stattfinden wird. Der Künstler geht zudem einen anderen Weg für seine Tour: Anstatt zahlreiche Städte weltweit mit einzelnen Konzerten abzuklappern, setzt er dieses Mal auf ein Residency-System. Dabei System spielt er viele Konzerte in ausgewählten Städten. Besonders bemerkenswert ist hierbei, dass er gleich 30 Konzerte im New Yorker Madison Square Garden geben wird.

Wie kommt man an Tickets?

Wer ein Ticket ergattern möchte, sollte im Vorverkauf schnell sein. Dieser startet für die Konzerte in London am 26. Januar und für die Auftritte in Amsterdam am 30. Januar. Die Tickets dürften äußerst begehrt sein und mit langen Online-Warteschlangen ist zu rechnen. Preise sind bisher noch nicht bekannt.

