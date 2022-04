Harry Styles veröffentlicht erste Single vom neuen Album: „As It Was“ hier im Stream

Harry Styles am 31. Oktober 2021 in New York

Harry Styles hat die erste Single seines neuen Albums HARRY’S HOUSE veröffentlicht. In „As It Was“ betrauert er eine zerbrochene Beziehung über eine sanfte, hallende Synthesizermelodie.

„Nothing to say/ And everything gets in the way/ Seems you cannot be replaced“, singt er und wiederholt: „You know it’s not the same as it was.” Passend zum Single-Release veröffentlichte der Sänger auch ein Musikvideo zu „As It Was“.

Im Clip führt Styles einen stimmungsvollen Interpretationstanz in einem roten Paillettenoverall auf, während seine Tanzpartnerin in einem eigenen blauen Kostüm tanzt. Hier gibt es die neue Single im Stream zu hören:

Das Musikvideo wurde von der ukrainischen Regisseurin Tanu Muino inszeniert, die dieses Jahr auch für einen Grammy Award nominiert ist. „Die Regie bei einem Harry-Styles-Video zu führen, war für mich ein wahrgewordener Traum, da er mein Lieblingsdarsteller ist“, sagte Muino in einem Statement.

„Ihn zu drehen war bittersüß, da es einer der glücklichsten Tage meines Lebens war, aber am zweiten Tag des Drehs wurde mein Land, die Ukraine, überfallen, also können Sie sich die wahnsinnigen Emotionen vorstellen, die wir während des Drehs hatten. Ich und mein Team aus der Ukraine haben so viel Liebe in dieses Video gesteckt und Sie können es auf dem Bildschirm sehen. Es wird ein Musikvideo, das ich nie vergessen werde.“ Jetzt könne sie sich glücklich zur Ruhe setzen, fügte sie scherzhaft hinzu.

Styles‘ drittes Studioalbum HARRY’S HOUSE soll am 20. Mai erscheinen. Es folgt auf das 2019 erschienene FINE LINE. Der Titel der neuen Platte ist inspiriert von dem Joni Mitchell-Song „Harry’s House“ aus ihrem Album THE HISSING OF SUMMER LAWNS von 1975. Styles hatte schon in der Vergangenheit zugegeben, er sei „in einem ziemlich großen Joni-Loch“ gewesen, als er FINE LINE aufgenommen habe.

Das neue Album kann ab sofort digital und physisch hier vorbestellt werden. Außerdem sollen exklusive Albumkonfigurationen erhältlich sein; darunter eine Edition in durchsichtig-gelbem Vinyl und eine Vinyl-Fassung in meergrün.

Ab Juni wird er auf UK- und Europatour gehen, bei der auch Mitski und Wolf Alice auftreten werden. Die Tour wird ihn für vier Konzerte auch nach Deutschland führen. Tickets für die Tour gibt es hier. Davor ist der Sänger aber noch am 15. und 21. April als Headliner beim Coachella Festival zu sehen.

Harry Styles auf Deutschland-Tour 2022: