Hear ME out: Aida Baghernejad schreibt ab jetzt über Pop und Politik

Ab dem 15. Januar gibt's von ihr eine Kolumne an dieser Stelle. Alle zwei Wochen exklusiv und aus dem Leben.

ME-Autorin Aida Baghernejad findet: Die Welt geht vor die Hunde. Und dabei spielt auch die Popkultur eine Rolle. Gleichzeitig glaubt sie fest daran, dass gerade Popkultur das Einzige ist, was uns jetzt noch retten kann.

Die Musikjournalistin ist für ME-Leser:innen keine Unbekannte: Sie führte ME-Interviews mit Jamila Woods, Lie Ning, Alison Goldfrapp und Romy, schreibt regelmäßig Artikel und Kritiken für MUSIKEXPRESS. Sie interessiert sich für Musik, Politik und Essen. Aber auch wenn ihr bisher noch nichts von ihr gelesen habt, steigt einfach ab dem 15. Januar ein. Dann gibt es hier regelmäßig eine frische Kolumne von Aida. Exklusiv auf musikexpress.de.

In Hear ME out beschäftigt sich Aida Baghernejad mit dem weirden Verhältnis zwischen Pop und Politik und allem, was dazugehört und darüber hinausgeht. Mit ihrer alle zwei Wochen erscheinenden Kolumne will sie zur Diskussion anregen und vielleicht sogar ein paar Dinge bewegen – oder wenigstens ziemlich gute Musik dabei hören.

Hier stellt sich Aida einmal selbst vor: