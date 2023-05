Lie Ning im Interview: „Ich habe jetzt erst verstanden, was Musik für mich sein kann“

Er ist verschnupft und hat gerade eine intensive Reise hinter sich, erzählt er, während er in das Zoomfenster blinzelt, ein Monat Senegal, Familie besuchen, sich mit der eigenen Identität auseinandersetzen, Field Recordings aufnehmen. Lie Ning ist der Mann der Stunde – und bleibt dabei trotzdem so humble und höflich, wie es anderen gehypten Aufsteigern der deutschen Popszene ebenfalls gut zu Gesicht stünde. Vielleicht liegt das am kreativen Umfeld, in dem Lie Ning – der bürgerlich ganz anders heißt – als Kind einer deutschen Mutter und eines togolesischen Vaters aufwuchs. Hausprojekt im Prenzlauer Berg, Mitbewohner:innen aus aller Welt, Kunst zu machen war einfach Teil des Lebensentwurfs und kein Distinktionsmerkmal.