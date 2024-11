„Heidi Halloween“: Klum überrascht mit täuschend echtem „E.T.“-Kostüm

Die Verkleidung war so aufwendig, dass das Model darunter eine Erwachsenen-Windel tragen musste.

Anlässlich ihrer diesjährigen Halloween-Feier am 31. Oktober ließ sich Heidi Klum wieder eine ganz besondere Verkleidung einfallen. Das Supermodel und ihr Ehemann Tom Kaulitz erschienen als außerirdisches „E.T.“-Paar auf ihrer Party in New York.

Dieses Jahr begeisterten Kaulitz und sie mit zwei Versionen von „E.T.“

Das Paar ließ sich jeweils als Kultfigur von Steven Spielbergs Filmklassiker „E.T. – Der Außerirdische“ kostümieren. Während Kaulitz die „natürliche“ Variante von E.T. nachahmte, schmückte sich Klum noch mit Accessoires. Dieser Anblick erinnert an die berühmte Szene des Streifens, als „Elliots“ kleine Schwester den Besuch aus dem All mit Hut, Schal und Perücke bekleidete.

So aufwendig war Klums Kostüm

Smart: Klums und Kaulitz‘ Köpfe wurden unauffällig in den Halsfalten des Alien-Kostüms versteckt. Dass Mund- und Augenpartie so lebendig wirkten, lag den Berichten der „New York Times“ zufolge daran, dass ein Mitglied ihres Teams diese aus der Ferne steuerte. Sogar die Fingerspitze des Kostüms leuchtete wie im „E.T.“-Film. Nach eigener Aussage der 51-Jährigen musste sie sogar eine Windel für Erwachsene unter der Verkleidung tragen. Immerhin sei an ihrem und Kaulitz’ Kostüm seit elf Uhr vormittags gewerkelt worden. Sich zwischendurch auszuziehen, wäre da nicht drin gewesen. Dazu sagte Klum gegenüber der „New York Times“: „Vielleicht muss ich die Windel nie benutzen, aber so muss ich wenigstens nicht darüber nachdenken“. Laut der „Bild“ habe das Model auch schon einige Stunden vor ihrem Auftritt am Abend aufgehört etwas zu essen, damit sie nicht zur Toilette gehen müsse. Mit der Kostüm-Planung habe Klum schon vor einem Jahr begonnen, wie sie selbst verriet. Auch auf Instagram deutete sie seit Monaten immer mal wieder an, welches Outfit sie zu ihrem „Heidi Halloween“ tragen würde.

Im letzten Jahr verkleidete sich Heidi Klum als Riesen-Pfau. Dabei umgaben sie zehn Tänzer:innen des Cirque du Soleil, die Federn nachahmten. Tom Kaulitz hingegen verkleidete sich als Ei. Seit dem Jahr 2000 ist das Model für ihre Halloween-Partys mit prominenten Gästen bekannt.