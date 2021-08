„Herr der Ringe“: Starttermin und erstes Bild zur neuen Amazon-Serie veröffentlicht

Foto: WireImage, New Line. All rights reserved.

Das Ding ist im Kasten: Nachdem die Dreharbeiten zur neuen „Herr der Ringe“-Serie abgeschlossen wurden, steht nun auch ein Starttermin fest. Demnach soll die erste Folge der Serie am 02. September 2022 auf Amazon Prime erscheinen.

Insgesamt sind gleich fünf Staffeln der Prequel-Serie bestellt, die acht Folgen der ersten Staffel sollen ab September 2022 wöchentlich erscheinen. Nur einen Namen hat die gigantische Amazon-Produktion immer noch nicht. Immerhin teilten die Produzent*innen jetzt aber ein erstes Bild zur Serie.

Darauf zu sehen sind unter anderem die „zwei Leuchten von Valinor“ – zwei lichtspendende Bäume, die noch vor der Erschaffung von Sonne und Mond existierten und Jahrtausende vor Frodos und Bilbos Lebzeiten zerstört wurden. Erste Informationen, nach denen die Handlung der Serie etwa 3000 Jahre vor den Filmen spielen soll, scheinen mit dem Bild nicht übereinzustimmen. Allerdings könnte die Serie auch Flashbacks enthalten, die noch weiter zurückreichen als bisher vermutet.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

Kehrt Sauron in der Amazon-Serie zurück?

Offiziellen Statements zufolge soll die Serie in eine Zeit zurückführen, „in der der großartigste Bösewicht, der je Tolkiens Feder entsprang, drohte, die Welt in Dunkelheit zu hüllen“. Hierbei geht es wohl ziemlich eindeutig um „Herr der Ringe“-Antagonist Sauron, der auch im sogenannten Zweiten Zeitalter schon in Mittelerde sein Unwesen trieb.

Rein äußerlich dürfte der dunkle Herrscher in Amazons Prequel-Serie aber ziemlich anders aussehen als in Peter Jacksons Filmreihe, denn viele Jahre vor dem Einsetzen der Originaltrilogie trat Sauron noch als schöner Gestaltwandler „Annatar“ auf. Ob hier tatsächlich ein attraktiver Hollywood-Darsteller in die Rolle des Tyrannen schlüpfen könnte, bleibt abzuwarten.

