„Hier ist ein Lied, das uns verbindet“: Tocotronic teilen neue Single „Hoffnung“

Das wird Dich auch interessieren





Tocotronic machen das, was eine Band während der Corona-Krise machen sollte: Sie bleiben nicht etwa still zuhause, sie bringen Musik heraus. Musik, die genau jetzt so dringend gebraucht wird. Ihr neues Stück heißt „Hoffnung“ und ein Video in Schwarzweiß gibt es auch bereits dazu.

Hört und seht hier „Hoffnung“ von Tocotronic:

Zu der Veröffentlichung schreibt die Gruppe: „Ihr Lieben! Wir, die Gruppe Tocotronic, haben uns angesichts der gegenwärtigen Situation entschlossen, ein Lied, an dem wir gerade arbeiten, vorab für euch zu veröffentlichen. Es heißt „Hoffnung“ und soll euch in diesen dunklen Tagen – genau das – Hoffnung schenken. Denn der Text des Liedes, obschon über ein Jahr alt, spiegelt die Verzweiflung über die Vereinzelung, in der sich momentan jede*r befindet, mit einfachen, aber eindringlichen Worten wider und beschwört den Trost und die heilende Kraft, die von Musik und gegenseitiger grenzüberschreitender Solidarität ausgehen können. „Ein kleines Stück Lyrics and Music gegen die Vereinzelung“ In diesem Sinne: Bleibt unverzagt und gesund, aber bleibt zuhause!“

In dem Video von Timo Schierhorn, in dem Städte- und Landschaftsaufnahmen mit wenigen Menschen in Schwarzweiß gezeigt werden, ist auch der Songtext in leuchtendem Gelb zu sehen.

Die Lyrics zu „Hoffnung“:

Hier ist ein Lied

Das uns verbindet

Und verkündet:

Bleibt nicht stumm

Ein kleines Stück

Lyrics and Music

Gegen die

Vereinzelung

In jedem Ton

Liegt eine Hoffnung

Eine Aktion

In jedem Klang

In jedem Ton

Liegt eine Hoffnung

Auf einen neuen

Zusammenhang

Hier ist ein Lied

Das uns verbindet

Und es fliegt

Durchs Treppenhaus

Ich hab den Boden

Schwarz gestrichen

Wie komm ich aus

Der Ecke raus?

Aus jedem Ton

Spricht eine Hoffnung

Transformation

Aus jedem Klang

Aus jedem Ton

Spricht eine Hoffnung

Auf einen

Neuanfang

Und wenn ich dann

Schweigen müsste

Bei der Gefahr

Die mich umgibt

Und wenn ich dann

Schweigen müsste

Dann hätte ich

Umsonst gelebt