Rick Moranis kehrt zurück, um zumindest seine Sprechrolle als Lord Helmchen aus „Spaceballs“ einmalig wiederzubeleben. Adam Goldberg träumt deshalb bereits von einem „Spaceballs“-Sequel.

Rick Moranis, der in den Achtzigern durch seine Rollen in „Ghostbusters“, „Spaceballs“ und „Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft“ weltbekannt wurde, wird in einer Episode der fünften Staffel „The Goldbergs“ als Lord Helmchen auf die Bildschirme zurückkehren. Moranis wird somit – als Voiceover – seine Kultrolle aus Mel Brooks' Komödie „Spaceballs“ wieder aufnehmen. Adam F. Goldberg, der Schöpfer der Serie, sagte dazu: „Ich glaube wirklich, dass Rick Moranis als Dark Helmet die meistunterschätzte Comedy-Performance der 80er gegeben hat. Ich war schon immer ein Fan seiner Arbeit und besessen von der Idee, dass er die Rolle in meiner Show spielen sollte.…