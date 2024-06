„Spaceballs“ is back: Mel Brooks ist mit dabei – Prinzessin Vespa auch?

Eine Fortsetzung zur 1987er Sci-Fi-Comedy „Spaceballs“ ist geplant. Was uns erwartet, erfahrt ihr hier.

Es ist offiziell: „Spaceballs 2“ ist in der Mache. Wie schon bei der „Star Wars“-Veralberung von 1987 wird Mel Brooks mit an Bord sein. Doch während er damals als Regisseur, Produzent, Drehbuchbeteiligter und Darsteller von Präsident Skroob und Yogurt am Start war, wird er dieses Mal wohl lediglich als Co-Produzent in Erscheinung treten. Neben dem 97-Jährigen wurden aber schon noch weitere Namen im Zusammenhang der Fortführung der Science-Fiction-Comedy offengelegt.

Nach „Frozen“ kommt für Josh Gad „Spaceballs 2“

Als einer der Protagonisten von neuen „Spaceballs“-Part wird Josh Gad dabei sein. Der 43-jährige US-Schauspieler ist durch Rollen in „Avenue 5“ oder auch „Mord im Orient-Express“ bekannt, aber vor allem konnte er sich durch seine Stimmarbeit in Filmen wie „Frozen“ und „Pixels“ einen Namen machen. Via Instagram teilte der Mime seine Freude an der Beteiligung an der Fortsetzung mit den Worten, es sei „vielleicht die lustigste und beste Sache, an der ich je gearbeitet habe“. Weiterhin sprach er bei der Produktion von der „Frühphase“.

Der Regiestuhl scheint ebenfalls schon besetzt. Josh Greenbaum konnte dafür verpflichtet werden. Der Filmemacher blieb insbesondere durch ein Dokumentardrama „Becoming Bond“ aus dem Jahr 2017 im Gedächtnis. Weitere Cast-News gibt es aktuell noch nicht von den Amazon MGM Studios, die „Spaceballs 2“ in Auftrag gegeben haben.

Ob also Prinzessin Vespa oder auch Lord Helmchen dabei sein werden – so die 1987er Figurennamen in der deutschen Fassung – bleibt momentan noch ein Rätsel. Auch der Veröffentlichungstermin der schrägen Komödie ist derzeit in der Schwebe.