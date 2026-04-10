Hilary Duff: „Mine“ – Größte Hits als Neuaufnahmen

Hilary Duff nimmt ihre größten Hits neu auf: „Come Clean“ und „What Dreams Are Made Of“ erscheinen auf „Mine“ in erwachsenem Sound. Die Silber-Vinyl-Edition kommt zum Record Store Day.

Hilary Duff nimmt ein ganzes Album neu auf. Zu den neu eingespieltenn Tracks gehört auch „Come Clean“, einer ihrer gefeiertsten Songs – nun in einem erwachseneren Sound. Der Track erscheint auf dem neuen Album „Mine“, einer Sammlung ihrer größten Hits als Neuaufnahmen.

Am Freitag, dem 18. April – dem Record Store Day – erscheint die exklusive Silber-Vinyl-Edition. Nur 10.000 Exemplare werden erhältlich sein, weshalb Fans schnell handeln müssen, um noch ein Exemplar zu ergattern. Neben „Come Clean“ wird auch „What Dreams Are Made Of“, eines ihrer bekanntesten Lieder, neu interpretiert.

Die Tracklist von „Mine“

Die Tracklist des Albums umfasst:

„Come Clean“

„Sparks“

„Why Not“

„What Dreams Are Made Of“

„So Yesterday“

„With Love“

„Wake Up“

„Come Clean“ als Soundtrack zur Laguna-Beach-Reunion

Die „Mine“-Version von „Come Clean“ ist zudem in der Serie „The Reunion: Laguna Beach“ zu hören, die ebenfalls am Freitag, dem 10. April, Premiere feiert. Das Lied diente einst als Titelsong der Reality-Show Anfang der 2000er-Jahre. Duff selbst gab 2023 bei „Watch What Happens Live“ zu, das Format damals gar nicht verfolgt zu haben.

„Laguna Beach: The Real Orange County“ ist eine US-amerikanische Reality-TV-Serie, die von 2004 bis 2006 von MTV produziert wurde. Die Serie begleitete Jugendliche in Laguna Beach, einem der wohlhabendsten Orte an der Westküste, in ihrem Alltag und prägte die Popkultur der Millennial-Generation nachhaltig.

Musikalisches Comeback mit Schwung

Hilary Duff befindet sich derzeit in einem starken musikalischen Comeback. Im Februar veröffentlichte sie ihr erstes Album seit zehn Jahren und erreichte mit „Luck … or Something“ Platz 3 der Billboard 200. Ihre siebenmonatige „Lucky Me Tour“ startet im Juni.