Openair Frauenfeld 2026: Alle Infos zu Tickets, Line-up, Wetter und Anreise

Vom 9. bis 11. Juli wird Frauenfeld zu Europas größtem HipHop-Festival: Ken Carson, Sido und Rin treten auf. Alle Infos dazu hier.

Das größte HipHop-Festival Europas ist – in der Schweiz? Das Openair Frauenfeld bringt jährlich die großen Stars in das kleine Land und startet am 9. Juli eine weitere Runde Freiluft-Experience in der 27.000-Seelen-Gemeinde Frauenfeld. Dabei ist das Festival ganz und gar international, keine Spur von Provinz-Luft zu spüren.

Am Wochenende vom 9. bis 11. Juli werden über 100.000 Besucher:innen erwartet. Dabei sind Headliner wie Ken Carson, Sido und Rin. Hier alle Infos zu Tickets, Anfahrt und was ihr sonst wissen müsst.

Tickets

Das Frauenfeld ist bislang nicht ausverkauft. Wer seine Lieblings-Acts live sehen will, kann sich zwischen einem Tagesticket für 139, zwei Tagen für 249 und einem Drei-Tages-Pass für 319 CHF entscheiden.

Line-up

Auf dem veröffentlichten Timetable finden sich zwar durchaus bekannte Namen, weibliche Acts sind jedoch kaum vertreten. Immer wieder wird die HipHop-Szene mit der Dominanz männlicher Acts auf Festivals konfrontiert, so auch in diesem Jahr beim Openair Frauenfeld. Eine Auswahl davon findet ihr hier:

Donnerstag, 9. Juli

Arena Stage: Destroy Lonely, Ufo361, Sido & Friends.

Destroy Lonely, Ufo361, Sido & Friends. Park Stage: Pajel, Che, Smokedope2016.

Pajel, Che, Smokedope2016. La Fabrik Dome: Kiarababa, YT, Carbonara & Friends x SYNC Raum.

Kiarababa, YT, Carbonara & Friends x SYNC Raum. Heineken Rooftop: DJ Kame, SOES, DJ Clyde.

DJ Kame, SOES, DJ Clyde. Red Bull Homebase: MAXA, Phum, UCHE.

MAXA, Phum, UCHE. El Tony Hub: Yeni:Sam, Les Deux.

Yeni:Sam, Les Deux. Coca Cola Skyclub: DJ Ité, GREAT & DJ ALICE.

DJ Ité, GREAT & DJ ALICE. Tenz x Sprite Present The Basecamp: DJ Rahsheedo, Yoshi San & Special Guest.

Freitag, 10. Juli

Arena Stage: EsDeeKid, Gunna, Don Toliver.

EsDeeKid, Gunna, Don Toliver. Park Stage: Feng, Xaviersobased, BHZ.

Feng, Xaviersobased, BHZ. La Fabrik Dome: Vertigo x CY x SSP, Abuglitsch, Naomi Yasmine.

Vertigo x CY x SSP, Abuglitsch, Naomi Yasmine. Heineken Rooftop: DJ Ker, Kobragypsy, DJCurl.

DJ Ker, Kobragypsy, DJCurl. Red Bull Homebase: Zinu, Presto, RYZER.

Zinu, Presto, RYZER. El Tony Hub: Teux du Feux, Arwin Aziz.

Teux du Feux, Arwin Aziz. Coca-Cola Skyclub: DJ Nonstop, Tesfaye, Candela.

DJ Nonstop, Tesfaye, Candela. Tenz x Sprite Present The Basecamp: DJ1Ce, Zuzu, Lamara & Special Guest.

Samstag, 11. Juli

Arena Stage: Reezy, Rin, Ken Carson.

Reezy, Rin, Ken Carson. Park Stage: Zackavelli, Sosa La M, Ski Mask the Slump God.

Zackavelli, Sosa La M, Ski Mask the Slump God. La Fabrik Dome: Jonny Roxx & Bazooka, Drunken Masters, Amos Joan.

Jonny Roxx & Bazooka, Drunken Masters, Amos Joan. Heineken Rooftop: C.Sugvr, Cheezburger, Awuni.

C.Sugvr, Cheezburger, Awuni. Red Bull Homebase: Nik Otis, Golden Boy, Bimba.

Nik Otis, Golden Boy, Bimba. El Tony Hub: Lou Combo, Tima b2b Debarro.

Lou Combo, Tima b2b Debarro. Coca-Cola Skyclub: Lenzio, DJ Platinum, BLKSHFT.

Lenzio, DJ Platinum, BLKSHFT. Tenz x Sprite Present The Basecamp: DJ Kriss-T, DJ Kaya, Nadjé b2b Mulojo b2b Ozai6.

Camping

Im Ticketpreis ist noch kein Camping enthalten. Das Openair Frauenfeld setzt auf reservierte Campingplätze und verlangt dafür 80 CHF, für Wohnmobile sind es 100 CHF. Die Campingplätze liegen unmittelbar neben dem Festivalgelände und sind seit Donnerstag, 9. Juli, 8 Uhr bis Sonntag um 12 Uhr geöffnet.

Wer sich in Hinsicht auf Getränke schon vorher eindecken will: Pro Person dürfen einmalig 3 Liter Getränke aufs Camping-Gelände mitgenommen werden. Diese 3 Liter dürfen beliebig auf kleinere Einheiten verteilt werden, lediglich Glasflaschen sind verboten. In den Festival-Bereich dürfen jedoch nur PET-Flaschen bis 0,5 Liter mitgenommen werden.

Anreise

Wer mit dem Zug anreisen will, bekommt mit dem Festivalticket 20 Prozent Rabatt auf ein ÖPNV-Ticket. Zwischen Bahnhof Frauenfeld und Festivalgelände verkehren gratis Shuttlebusse. Am Donnerstag fährt der Service zwischen 7 Uhr und 2 Uhr nachts, danach durchgehend ab Freitag um 7 Uhr bis Sonntag um 16 Uhr.

Autofahrer:innen reisen am besten über die A7 an und finden nach der Ausfahrt „Frauenfeld West“ den Parkplatz zum Festival. Die Parkfläche öffnet am Donnerstag um 7 Uhr, ihre Nutzung ist gebührenpflichtig. Die Kosten liegen am Donnerstag bei 45 CHF, am Freitag bei 30 CHF und am Samstag bei 15 CHF.

Bargeldlos

Das Openair Frauenfeld funktioniert komplett bargeldlos: Gäste werden gebeten, mit EC- oder Kreditkarte zu zahlen.

Fußball-WM

Auf dem Frauenfeld rollt zwar nicht wirklich ein Fußball, doch das Festival überträgt die Fußball-Männer-WM trotzdem. Am 9. Juli spielen Frankreich gegen Marokko um 22 Uhr, am 10. Juli Spanien gegen Belgien um 21 Uhr und am 11. Juli Norwegen gegen England um 23 Uhr. Die drei Matches werden am Swisscom-Stand übertragen. Natürlich darf auch das Schweiz-Spiel nicht fehlen: Anstoß gegen Argentinien ist am 12. Juli um 3 Uhr nachts. Für ein feierndes Festivalpublikum sollte das kein Problem darstellen. Das nächtliche Fußball-Spektakel gibt es im Camping Village zu sehen.

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Wetter

Wer bei der Schweiz an frische Bergluft und Schnee denkt, liegt diesmal knapp daneben: Es wird wohl sehr warm am Open-Air-Wochenende. Am Donnerstag sollen es bis zu 28 Grad werden, am Freitag und Samstag steigen die Temperaturen auf 31 Grad, am Sonntag liegen sie bei 30 Grad. Zudem soll es trocken bleiben, Regen ist bislang keiner angesagt. Das heißt für alle Festivalgänger:innen: viel trinken, Cap auf, Sonnencreme einpacken.