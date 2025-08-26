Taylor Swift veröffentlicht neue Vinyl-Edition von THE LIFE OF A SHOWGIRL

von 
Taylor Swift

Taylor Swift  |  Taylor Swift präsentiert eine neue Vinyl-Variante für THE LIFE OF A SHOWGIRL

Foto: Getty Images for TAS Rights Mana. Ashok Kumar/TAS24. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Die Sängerin bringt die dritte Vinyl-Variante ihres zwölften Studioalbums THE LIFE OF A SHOWGIRL heraus. Hier mehr Infos.

Taylor Swift hat am Montag (25. August) eine neue Vinyl-Edition ihres kommenden zwölften Studioalbums THE LIFE OF A SHOWGIRL angekündigt. Die Ausgabe mit dem Titel „Tiny Bubbles in Champagne“-Edition ist exklusiv über den Online-Shop der Sängerin erhältlich und wird lediglich für 48 Stunden angeboten. Das Angebot gilt jedoch nur für Käufer:innen in den USA.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Die Ankündigung erfolgte nach einem Countdown auf Swifts Website, der am Montag um 16 Uhr US-Ostküstenzeit endete. Die Seite zeigte zuvor einen goldfarbenen Hintergrund, der Fans über mehrere Stunden auf eine neue Veröffentlichung warten ließ. Direkt im Anschluss wurde die neue Variante zur Vorbestellung freigeschaltet.

Details zur „Tiny Bubbles in Champagne“-Edition von Taylor Swift

Die „Tiny Bubbles in Champagne“-Edition erscheint in zwei Ausführungen: „Under Bright Lights Pearlescent Vinyl“ sowie „Red Lipstick & Lace Transparent Vinyl“. Die Versionen sind mit einem alternativen Albumcover versehen. Dieses zeigt die Sängerin in einem Kostüm mit orangefarbenen Federn, rotem Lippenstift und stark betontem Lidstrich. Ergänzt wird das Bild durch einen auffälligen Kopfschmuck mit Schmucksteinen in Sternform.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Darüber hinaus enthält die Vinyl, wie schon die vorherigen Veröffentlichungen, exklusive Fotografien und poetische Texte von Taylor Swift, die nur in dieser Variante erhältlich sind.

Ticket-Skandal um Taylor Swift: Reseller wegen Millionen-Deal verklagt
Taylor Swift: So steht es um mögliche Shows in Las Vegas
„Father Figure": Taylor Swift ehrt George Michael auf neuem Album

Bisherige limitierte Vinyl-Veröffentlichungen von THE LIFE OF A SHOWGIRL

Die „Tiny Bubbles in Champagne“-Edition ist bereits die dritte limitierte Schallplattenausgabe von THE LIFE OF A SHOWGIRL. Zuvor hatte Taylor Swift die „Shiny Bug Edition“ sowie die „Baby, That’s Show Business Edition“ vorgestellt. Beide Varianten waren ebenfalls zeitlich beschränkt verfügbar und sind inzwischen ausverkauft.

100pcs Tay-lor Aufkleber, Beliebte Singer Pop-Sänger-Aufkleber, Einweg für Gitarre, Laptop, Wasserflaschen, Bücher, Skateboard, Koffer für Fans-A
100pcs Tay-lor Aufkleber, Beliebte Singer Pop-Sänger-Aufkleber, Einweg für Gitarre, Laptop, Wasserflaschen, Bücher, Skateboard, Koffer für Fans-A Für € 3,59 bei Amazon kaufen

Neues Taylor-Swift-Album THE LIFE OF A SHOWGIRL erscheint im Oktober

THE LIFE OF A SHOWGIRL ist für den 3. Oktober angekündigt. Bis dahin erscheinen offenbar weitere limitierte Vinyl-Varianten, die jeweils in kleinen Stückzahlen und für kurze Zeit über den Online-Shop von Taylor Swift erhältlich sind.

Themen aus dem Artikel:

Album Vinyl Veröffentlichung Taylor Swift The Life Of A Showgirl
Artikel Teilen