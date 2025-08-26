Taylor Swift veröffentlicht neue Vinyl-Edition von THE LIFE OF A SHOWGIRL

Taylor Swift hat wieder volle Kontrolle über ihre Master-Recordings

Die Sängerin bringt die dritte Vinyl-Variante ihres zwölften Studioalbums THE LIFE OF A SHOWGIRL heraus. Hier mehr Infos.

Taylor Swift hat am Montag (25. August) eine neue Vinyl-Edition ihres kommenden zwölften Studioalbums THE LIFE OF A SHOWGIRL angekündigt. Die Ausgabe mit dem Titel „Tiny Bubbles in Champagne“-Edition ist exklusiv über den Online-Shop der Sängerin erhältlich und wird lediglich für 48 Stunden angeboten. Das Angebot gilt jedoch nur für Käufer:innen in den USA.

Die Ankündigung erfolgte nach einem Countdown auf Swifts Website, der am Montag um 16 Uhr US-Ostküstenzeit endete. Die Seite zeigte zuvor einen goldfarbenen Hintergrund, der Fans über mehrere Stunden auf eine neue Veröffentlichung warten ließ. Direkt im Anschluss wurde die neue Variante zur Vorbestellung freigeschaltet.

Details zur „Tiny Bubbles in Champagne“-Edition von Taylor Swift

Die „Tiny Bubbles in Champagne“-Edition erscheint in zwei Ausführungen: „Under Bright Lights Pearlescent Vinyl“ sowie „Red Lipstick & Lace Transparent Vinyl“. Die Versionen sind mit einem alternativen Albumcover versehen. Dieses zeigt die Sängerin in einem Kostüm mit orangefarbenen Federn, rotem Lippenstift und stark betontem Lidstrich. Ergänzt wird das Bild durch einen auffälligen Kopfschmuck mit Schmucksteinen in Sternform.

Darüber hinaus enthält die Vinyl, wie schon die vorherigen Veröffentlichungen, exklusive Fotografien und poetische Texte von Taylor Swift, die nur in dieser Variante erhältlich sind.

Bisherige limitierte Vinyl-Veröffentlichungen von THE LIFE OF A SHOWGIRL

Die „Tiny Bubbles in Champagne“-Edition ist bereits die dritte limitierte Schallplattenausgabe von THE LIFE OF A SHOWGIRL. Zuvor hatte Taylor Swift die „Shiny Bug Edition“ sowie die „Baby, That’s Show Business Edition“ vorgestellt. Beide Varianten waren ebenfalls zeitlich beschränkt verfügbar und sind inzwischen ausverkauft.

Neues Taylor-Swift-Album THE LIFE OF A SHOWGIRL erscheint im Oktober

THE LIFE OF A SHOWGIRL ist für den 3. Oktober angekündigt. Bis dahin erscheinen offenbar weitere limitierte Vinyl-Varianten, die jeweils in kleinen Stückzahlen und für kurze Zeit über den Online-Shop von Taylor Swift erhältlich sind.