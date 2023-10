Reality-Show „Squid Game – The Challenge“: Ab 22. November auf Netflix

In „Squid Game: The Challenge“ treten 456 Teilnehmende wie in der Serie gegeneinander an.

456 Spielerinnen und Spieler stellen sich in der neuen Reality-Show „Squid Game – The Challenge“ unter anderem den Herausforderungen, die bereits in der Serie „Squid Game“ zu sehen waren – alles für eine stolze Siegesprämie von 4,56 Millionen Dollar (umgerechnet 4,27 Millionen Euro).

Die Spiele sind zwar von der Originalserie inspiriert sowie zum Teil durch einige Überraschungen ergänzt worden, dennoch muss natürlich niemand der Teilnehmenden befürchten, ein für allemal eliminiert zu werden. Es geht diesmal nämlich nicht um Leben und Tod. Dennoch dürfte das Spiel ebenfalls viel Nervenkitzel bringen. Das zeigt sich auch bereits im Trailer zur neuen Netflix-Reality-Show.

So gibt es offenbar beim Spiel „Rotes Licht, grünes Licht“ auch Sniper, die sich bewegende Personen aufspüren, sie werden allerdings nur mit Farbe markiert und somit aus dem Spiel geworfen. Der erste Clip zur Show teast auch an, dass es ebenso wie in der südkoreanischen Erfolgsserie zu Verbrüderungen und Intrigen kommen könnte – somit wäre auch die Reality-Show ein interessantes Sozialexperiment, denn Strategien, Allianzen und Charaktere werden im Verlauf des Spiels immer wieder auf die Probe gestellt.

„Squid Game – The Challenge“: Ab 22. November auf Netflix

Das koreanische Survival-Drama „Squid Game“ löste 2021 einen globalen Hype aus. Bis heute gilt sie mit mehr als 265 Millionen Abrufen und über 2,2 Milliarden Streaming-Stunden als eine der erfolgreichsten Serien bei Netflix. An einer Fortsetzung wird derzeit noch gefeilt – sie soll nun, anders als zunächst angekündigt, erst im Jahr 2025 an den Start gehen. Geplant war sie von Hwang Dong-hyuk überhaupt nicht. Nach dem immensen Erfolg war der Druck von Fans und den Verantwortlichen bei Netflix aber wohl so groß, dass der Regisseur sich ein weiteres Mal mit dem Thema auseinandersetzte und ein Drehbuch für die zweite Staffel entwickelte.

„Squid Game – The Challenge“ kann Zuschauern aber ab dem 22. November 2023 die Wartezeit darauf ein wenig verkürzen. Für die Teilnehmenden ist es eine einzigartige und vor allem lukrative Chance, denn es handelt sich um den größten Geldpreis in der Geschichte des Reality-TVs.