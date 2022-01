„Dumm und queerfeindlich“: Nura wirft Rap-Kollegin Haiyti Homophobie vor

Nura hat öffentlich Haiyti angegriffen. Sie kritisiert homophobe Aussagen, die Haiyti in dem Podcast „Talk-O-Mat“ von sich gab. Die entsprechende Episode, in der neben Haiyti Koch Tim Mälzer zu Gast war, wurde bereits im September 2020 veröffentlicht.

Haiyti äußerte sich im Podcast zum Thema Homophobie im Rap. Sie bezeichnet sich selbst zwar nicht als homophob, sei in der Vergangenheit wegen ihrer Texte aber durchaus so rübergekommen. Ihre Erklärung:

„Ich sage ja auch im Text: ‚Ich find euer Geld schwul, bis es meins ist.‘ Da meine ich auch nicht die Schwulen. Da meine ich: ‚Ich finds scheiße‘.“

Gesprächspartner Mälzer fragte sie daraufhin, warum sie nicht einfach das Wort „scheiße“ verwende. Schwul, so Haiyti, sei provozierender. Und darum gehe es schließlich.

Haiyti wirft Kritiker*innen zu viel Sensibilität vor

Die 29-Jährige fügte hinzu: „Ich kann’s ja auch nicht wissen, dass manche Schwule so sensibel sind. Weil jemand intelligentes weiß, dass ich die nicht anspreche, sondern dass das Kunst ist.“

Nura lud den Ausschnitt in einem TikTok-Video hoch und antwortete darin auf die Frage, warum Haiyti in ihren Texten lieber „schwul“ statt „scheiße“ verwende: „Weil du dumm bist“. Nura setzte zudem das Hashtag „Queerfeindlichkeit“ und kommentierte: „Sängerin Haiyti am Bullshit labern. Tim Mälzer am belehren“.