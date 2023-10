Badmómzjay überrascht mit neuem Sound und Ski Aggu & RAF Camora sorgen für eine neue Rap-Kombi.

Von tanzbaren Bangern bis hin zu bösen Brettern – jetzt gibt es das volle Programm. Und wer etwas Neues ausprobieren möchte, wird auch nicht enttäuscht. Denn Badmómzjay liefert neuen Sound und RAF Camora und Ski Aggu lassen mit ihrem gemeinsamen Track zwei verschiedene Rap-Welten aufeinandertreffen. Wir haben uns die Songs angehört, eingeordnet und geben euch hier einen Überblick.

Badmómzjay – „Komm Mit“

Badmómzjay gibt mit „Komm Mit“ einen weiteren Vorgeschmack zu ihrem am 24. November erscheinenden Album SURVIVAL MODE. Anders als die meisten ihrer vorigen Songs überrascht die Rapperin hier mit einem Amopiano-Beat. Diesen stimmungsvollen Clubsong hat ihr Langzeitbegleiter Jumpa zusammen mit Bgrz produziert. Passend dazu werden in dem Musikvideo neben Badmómzjay auch mehrere Tänzer:innen in Indien und Holland gezeigt. Das Video entstand in Zusammenarbeit mit der Red Bull „Dance Your Style“-Kampagne und zeigt neben Rap eine weitere Säule des HipHops: Breakdance. Inhaltlich lädt Badmómzjay zu einer Reise in ihre Vergangenheit und das Hineinschnuppern in ihr Erfolgsrezept ein.

„Wenn du willst, nehm‘ ich dich mit/Komm mit mir mit/Wir machen Löcher in die Wolken auf dem Weg nach oben“

OG Keemo ft. Souly – „Tasche“

Für seinen neuesten Track begibt sich OG Keemo auf ein Pfadfinderausflug in die Natur. Dabei rappt der 30-Jährige darüber, wie er sich die „Tasche“ füllt und zelebriert mit raffinierten Wortspielen seinen Erfolg. Unterstreicht wird das Ganze mit Adlibs von Rap-Kollege Souly. Für den dazugehörigen Beat arbeitete OG Keemo – wie auch in all seinen Tracks zuvor – mit seinem Stammproduzenten und besten Freund Funkvater Frank zusammen.

„Die Welt geht vor die Hunde, doch der Bag ist wunderbar/Ich esse Zwannis, Fuffis, Hunderter, weil ich Hunger hab/Alles, was ich mach‘, ist summen wie ’ne Hummel/Alles, was ich kenn‘, ist Beef, es gibt kein Kumbaya“

RAF Camora ft. Ski Aggu – „Liebe Grüße“

In dem gemeinsamen Song treffen Gangsterrapper RAF Camora und der Partysong-King Ski Aggu zusammen. Auf einem Sample des Hits „What Is Love“ von Haddaway versenden die beiden Musiker „Liebe Grüsse“. Das Video dazu zeigt, wie das Duo auf einem Wiener Tankstellendach für eine Vielzahl an Fans den Song performt. Das Instrumental kam von The Royals, The Cratez, Kev Koko, Neal & Alex, Stoopid Lou, coolpacc, RAF Camora und Dee Dee Halligan.

„Atzen im Berghain erkenn‘ mich/Sie könn‘ meine Texte auswendig/Der Bass scheppert böse, ich penn‘ nicht“

Kid Cudi — „Ill What I Bleed“

Zusammen mit seiner Single „Most Ain’t Dennis“ veröffentlichte Kid Cudi „Ill What I Bleed“ bereits im September. Allerdings nur auf Soundcloud, weshalb die beide Songs eher unbemerkt blieben. Nun kam noch mal eine offizielle Veröffentlichung des Liedes samt Musikvideo. Darin zu sehen ist Kid Kudi während seines Aufenthalts in Seoul, Südkorea, wo er shoppen geht, durch die Straßen tanzt und ein Konzert gibt. „Ill What I Bleed“ ist eine Single-Auskopplung aus seinem auf Januar 2024 verschobenen Album INSANO.

„I do what I please, I keep it simple/Keep my circle with the real ones by my side/Cannot miss him when he enter rooms“