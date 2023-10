HipHop-Recap: mit Sido, Kontra k ft. Clueso, LIZ und Ufo361

Sido mit erstem Solo-Track 2023, LIZ über Frauen-Dominanz, Kontra K & Clueso über „Weiche Kissen“ und mehr.

Während man vergangenen Freitag (13. Oktober) einiges an internationalen Output bekam und nicht ganz wusste, ob man eher nach Deutschland oder in die USA blicken soll, verschiebt sich diesmal der Fokus auf den Deutschrap. Das heißt allerdings nicht, dass es weniger Hingucker gab – denn Sido meldete sich mit seinem ersten Solo-Track in diesem Jahr zurück, Kontra K tat sich für „Weiche Kissen“ mit Clueso zusammen und LIZ gibt einen weiteren Vorgeschmack auf ihr Album AMY WINEHOUZE. Wir haben uns vier Tracks einmal genauer angeschaut.

Sido – „Du liebst mich nicht“

Musikalisch bietet Sido 2023 bislang vor allem Features – mit Haftbefehl, PA Sports, Kontra K und die Liste ist noch länger. Mit „Du liebst mich nicht“ veröffentlicht der Deutschrapper allerdings seine erste Solo-Single in diesem Jahr. Sowohl mit dem Titel als auch der Hook spielt Sido dabei auf Sabrina Setlurs gleichnamigen Hit aus dem Jahr 1997 an. In dem Track thematisiert der 42-Jährige die Abhängigkeit zu einer geliebten Person und den damit verbundenen Herzschmerz. Dabei hebt er lyrisch Liebe, Verletzlichkeit und die Unsicherheit in Bezug auf die Gefühle des Gegenübers hervor. Auch das Musikvideo setzt hier den Fokus auf die Songbedeutung, denn darin ist Kassandra Wedel zu sehen, die den Text in Gebärdensprache übersetzt.

„Oh, wahrscheinlich bin ich verrückt/Das ist leider nicht mal ’n Witz/Bitte schreib mir schnell, wo du bist/Ich weiß nicht wieso, doch ich/Kann einfach nicht ohne dich“

Kontra K ft. Clueso – „Weiche Kissen“

In ihrem ersten gemeinsamen Track sprechen Kontra K und Clueso über die Härte der Wahrheit, die auch nicht „Weiche Kissen“ abgefedert können. Dinge, die sich zu widersprechen scheinen, und doch Hand in Hand gehen. Eine Realität, in der die Taten nicht für die Gefühlswelt sprechen. Der von Djorkaeff und Beatzarre produzierte Beat gibt einen weiteren Vorgeschmack auf Kontra Ks elftes Album DIE HOFFNUNG KLAUT MIR NIEMAND, das am 10. November erscheint.

„Ich vermiss‘ meinen Cousin, doch am Handy drück‘ ich ihn weg/Ja, ich liebe meine Frau, aber schlaf‘ im anderen Bett/Warum lieb‘ ich dich, wenn wir streiten, aber hasse, wenn du dann weinst?“

LIZ – „Fahren“

In „Fahren“ dreht LIZ den Spieß um, denn sie macht textlich klar, dass sie ihrem Partner alles kaufen kann, was er will. Sie zelebriert damit ihre finanzielle Unabhängigkeit von Männern und verdeutlicht, dass auch die Frau dem Mann Chanel oder teure Reisen shoppen kann. LIZ unterstreicht lässig, dass auch Frauen der dominante Part und/oder finanziell stärker sein können.

Ufo361 – „VNVKIN“

„VNVKIN“ ist ein weiteres Stück aus dem am 4. Januar 2024 erscheinenden Mixtape SONY. Auf einen harten Sound von Bafani, Jimmy Torrio und Neal & Alex rappt Ufo361 über sein Können, Geld und seine Erfolge. Dabei macht der Rapper in der Hook auch mal eine kleine Anspielung auf den „Star Wars“-Charakter Anakin Skywalker: „Darklands X, ja, ich fühl‘ mich so wie Anakin“.