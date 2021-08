Straßen-Rap von Liz aus Frankfurt: Hier Musikvideo zu „Rollin“ sehen

Die Rap-Newcomerin Liz aus Offenbach gibt sich als Traditionalistin des Frankfurter Rapstils – sie berichtet vom harten Leben auf der Straße und diversen Verbrechen. Nicht selten wird die Rapperin aufgrund ihrer Wortwahl und ihres Auftretens mit Haftbefehl verglichen.

Das ist Liz‘ aktuelle Single „Rollin“:

Mein Rap ist für die Straße wie ein Liebesgedicht.

Liz liefert selbstbewussten Straßen-Rap

Geprägt durch Frankfurts Rap-Erstligisten wie Haftbefehl, Azad, Celo & Abdi und sogar Deutschrap-Urgestein Moses Pelham, wuchs Liz in eben der Lebenswelt auf, die man aus Texten der eben genannten Künstler kennt: Konsum und Verkauf von Drogen, Stress mit der Polizei und diverse Delikte, bei denen man sich besser nicht erwischen lassen sollte. Wie eine Kopie wirkt Liz mit ihrem selbstbewussten, aggressiven, lauten, und durchaus auch humorvollen Auftreten dabei nicht. Auch wenn man den Wahrheitsgehalt von Liz‘ Straßen-Geschichten nur schlecht prüfen kann und Einiges überspitzt wirkt, so haben Zeilen über ihre Briefwechsel mit der Frankfurter Polizei zumindest einen gewissen Unterhaltungswert. Man sollte bei Liz auch nicht den Fehler machen, ihr aufgrund von Vorurteilen ein soziales Stigma aufdrücken wollen, denn solche Versuche lässt sie gekonnt ins Leere laufen: „Hättest nie gedacht, dass ich neben Ott auch Abi in der Tasche hab’“.

Die Frankfurter Szene unterstützt Liz

Liz‘ Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Mittlerweile ist die 22-Jährige mit einigen Größen der Frankfurter Rap-Szene zu sehen. In dem Video zu ihrem Song „Kuzen/Kuzine“ taucht beispielsweise Olexesh in einer kurzen Sequenz auf und zeigt seine Unterstützung für die Frankfurterin. Einen weiteren Sprung in ihrer noch jungen Karriere, dürften ihr die Rapper und Labelbetreiber Celo & Abdi beschert haben, die Liz in dem Mammut-Remix zu ihrem Song „Kanaken“ eine Strophe rappen ließen. In dem Video fällt die Künstlerin alleine schon deswegen auf, weil sie neben der Rapperin Josi die einzige Frau auf dem Track ist. Dieses Jahr soll ihr erstes Album MONA LIZA erscheinen.

Liz‘ Auftritt auf einem Celo & Abdi-Remix:

Zuletzt erschien von Liz das Mixtape BLEIBE ECHT am 18. Februar 2021. Hier könnt ihr es im Stream hören: