Warum Ufo361 ein spannender Fall für den HNO ist

Maximalvernuschler: Gekonnt transportiert Ufo361 US-Trap ins Deutsche. Dass man ihn nicht versteht? Geschenkt! Die aktuelle Hitparaden-Kolumne von Julia Lorenz.

Im Pop ist bekanntermaßen nicht nur wichtig, was jemand sagt, sondern vor allem, wie er es sagt. Für Rap gilt das besonders. Man denke an Lauryn Hills so königlich wie leck-mich-am-Arsch-haft zurückgelehnten Stil, an Missy Elliotts oder Lil Waynes wahnwitzige Ad-libs. An Drake, der sich anhört, als sei er verschnupft, beleidigt oder beides.

Ein spannender Fall für den HNO ist auch Ufo361, der mit seinem neuen Album LOVE MY LIFE beim Abgabetermin dieser Kolumne auf Platz 2 der Charts stand. Oft klingt der Berliner Rapper nämlich, als ob er gleich niesen müsse, vorher aber noch schnell was sagen wollte. Oder vielmehr: langsam. In Auto-Tune-Quengelsongs performt Ufuk Bayraktar, wie er wirklich heißt, stilbildend seine Liebe zum verschleppten Sirupsound des Südstaatenrap; manche behaupten gar, bisher habe niemand US-Trap so gut ins Deutsche transportiert wie er.

Eine Figur, die neureichen Galeristen die Freudentränen in die Augen treiben dürfte

Vor drei Jahren nahm er den Song „Big Drip“ mit seinem Idol Future auf, auch auf LOVE MY LIFE sind nun Berühmtheiten wie Gunna, Offset und 070 Shake vertreten. Längst ist Ufo eine Figur, die neureichen Galeristen (und ihren jungen, reichen Kunden, die Vokuhilas, Cargohosen oder andere hippe Insignien des Prekären tragen) die Freudentränen in die Augen treiben dürfte. Früher war schon mal ein Kotzbrocken wie Bonez MC sein Featuregast, heute schaut Anne Imhof vorbei. Die Bildende Künstlerin gestaltete auch das Cover von LOVE MY LIFE (Motivwahl: Horrorclown) und rückte ihn für eine kürzlich erschienene „GQ“-Coverstory im Rollkragenpullover von Prada ins rechte Licht. Im Gegenzug bastelte er den Sound zu ihrer Ausstellung „Youth“ im Stedelijk Museum in Amsterdam.

Während Ufo früher den Gangster gab und Gangsterdinge rappte, trägt er heute schon mal hohe Hacken. „Wenn ich mit Kylie Jenner chille oder mit Offset ins Studio gehe, dann kannst du und dann sollst du genau so einen Film fahren“, sagte er in besagtem „GQ“-Interview. Was Ufo, der Maximalvernuschler, in diesem „Film“ zu sagen hat, ist mittlerweile von eher geringem Interesse. Wichtig ist, wie er es tut.

Diese Kolumne erschien zuerst in der Musikexpress-Ausgabe 05/2023.