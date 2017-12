Hört hier The Nationals noch immer unveröffentlichten Song „Rylan“

Am 29. November sind die nimmermüden The National beim Radiosender KEXP in Seattle aufgetreten. Dort spielten sie ein knapp halbstündiges Set, in dem ein Song besonders auffiel: „Rylan“ ist kein wirklich neues Stück von The National, seit seiner Uraufführung 2011 spielen sie es immer wieder mal auf ihren Konzerten. Aufgenommen und veröffentlicht haben sie „Rylan“ mit so hervorragenden Zeilen wie „Everbody wants to be amazing“ aus welchen Gründen auch immer bisher aber nie. Umso schöner, dass KEXP nun ein Video des Sets sowie eines von „ihrer“ „Rylan“-Version veröffentlicht haben.

SLEEP WELL BEAST von The National ist am 8. September 2017 erschienen. Im Oktober tourten sie damit durch Deutschland, zuletzt veröffentlichten sie ein Video zum Titeltrack und kündigten ein eigenes Festival an.