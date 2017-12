The National teilen Video zu „Sleep Well Beast“ und kündigen eigenes Festival an

Bald wird ihr komplettes Album in Form von Musikvideos zu hören sein: Nachdem The National bereits Clips zu ihren Songs „The System Only Dreams In Total Darkness“, „Guilty Party“, „Day I Die“, „Carin At The Liquor Store“, „I’ll Still Destroy You“ und „Dark Side Of The Gym“ veröffentlichten, zeigen sie nun einen weiteren zum Titeltrack „Sleep Well Beast“. Das Video wurde im gleichen Stil wie einige seiner Vorgänger von Casey Reas mit Bildern von Graham MacIndoe.

Außerdem haben The National ihr erstes eigenes Festival angekündigt: Das „Homecoming“-Festival findet in ihrer Heimatstadt Cincinnati am 28. und 29. April 2018 statt. Neben The National persönlich, die zwei „unique sets“ performen werden, sollen über 20 weitere Künstlerinnen und Künstler auf zwei Bühnen im Smale Park sowie in verschiedenen Venues auftreten. Das komplette Line-up soll Anfang 2018 bekanntgegeben werden.

SLEEP WELL BEAST von The National ist am 8. September 2017 erschienen.