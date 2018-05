Foto: Photo by Neon-Photography.com | Tobias Stoffels. All rights reserved.

Auch interessant Die Arctic Monkeys werden Headliner beim Hurricane/Southside 2018 und beim Sziget Festival Vom 22. bis zum 24. Juni 2018 findet in diesem Jahr wieder das Hurricane Festival statt. Zeitgleich beziehungsweise parallel zum Hurricane wird auch das Southside Festival veranstaltet. Grund genug also zur Vorfreude, vor allem dann, wenn man einen Blick auf das prall gefüllte Line-up wirft. Über 100 Acts wurden in diesem Jahr bestätigt und sorgen für ein abwechslungsreiches und ausgelassenes Musik-Wochenende.

Line-up von Hurricane und Southside

Arctic Monkeys

Arcade Fire

The Prodigy

Billy Talent

Marteria

Kraftklub

Broilers

Justice

Biffy Clyro

The Offspring

Beginner

James Bay

Two Door Cinema Club

The Kooks

London Grammar

Franz Ferdinand

Angus & Julia Stone

Feine Sahne Fischfilet

Wanda

Dendemann

Madsen

George Ezra

Bonez MC & RAF Camora

NOFX

Prinz Pi

Donots

SXTN

Portugal. The Man

Chvrches

Brian Fallon & The Howling Weather

Black Rebel Motorcycle Club

Boysetsfire

Pennywise

Bonaparte

Samy Deluxe

RIN

Johnossi

MHD

Mø

Mighty Oaks

Benjamin Clementine

Thrice

Underøath

The Vaccines

Jungle

Meute

Talco

Chefket

Stick To Your Guns

Emil Bulls

Parcels

Jain

Dermot Kennedy

Jeremy Loops

Frank Carter & The Rattlesnakes

Neck Deep

Romano

Massendefekt

Haiyti

Marmorzets

Tom Walker

Fjørt

Audio88&Yassin

Swiss & Die Andern

Liedfett

Touché Amoré

Adam Angst

X Ambassadors

Tonbandgerät

Drangsal

The Hunna

Coasts

Radio Havanna

Leoniden

Amy Shark

Tom Grennan

DMA’s

Basement

BRKN

Gavin James

Juse Ju

Red City Radio

Culture Abuse

Creeper

Deap Vally

Pale Waves

The Glorious Sons

Gang Of Youths

Yonaka

Station 17

Anchors & Hearts

Mike Perry

Booka Shade

Martin Jensen

Valentino Khan

Egotronic

Sascha Braemer

Moonbootica

Ganz

ESKEI83

Buzz Beat Boutique mit DJ Frank Eichstädt

Motorbooty!

Funk Fragment

Zusätzlich dazu wird es auch eine Warm-Up-Party auf beiden Festivals geben und beim Southside gibt es anlässlich des 20. Jubiläums die „Southside Club Lounge“, die einen tollen Blick über das Festivalgelände und die Bühne bietet. Weitere Infos dazu findet Ihr auf der Southside-Website.

Adresse:

Hurricane:

Eichenring

27383 Scheeßel

Southside:

Take-Off Park

78579 Neuhausen ob Eck

Tickets

Hurricane:

Das Kombiticket gibt es ab 199 Euro inklusive Gebühren und An- und Abreise mit Zügen des Metronom und Müllpfand. Tagestickets sind ab 69 Euro erhältlich (inkl. Gebühren und An- und Abreise mit dem Metronom).

Southside:

Tickets für das Southside gibt es für 219 Euro inklusive Gebühren, Müllpfand und Bahnpauschale.

Ticketverlosung

Noch besser ist es natürlich, wenn Ihr für Tickets gar nichts zahlen müsst – und hier kommt Eure große Chance. Wir verlosen nämlich Karten für die beiden Festivals:

1x 2 Kombitickets für Hurricane 2018

1x 2 Kombitickets für Southside 2018

Beantwortet einfach folgende Frage, um an der Verlosung teilzunehmen:

Von wann bis wann finden die beiden Festivals in diesem Jahr statt?

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Deine Lösung (Pflichtfeld)



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 30.05.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.