Datum

Das Southside Festival feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag, es findet vom 22. bis zum 24. Juni 2018 statt.

Veranstaltungsort

Seit 1999 wird das Southside Festival als Pendant zum Hurricane Festival veranstaltet. Seit 2000 findet es in Neuhausen ob Eck statt, so natürlich auch in diesem Jahr.

Adresse:

Take-Off Park

78579 Neuhausen ob Eck

Preise & Tickets

Für das Southside Festival 2018 stehen verschiedene Tickets und Preisstufen zur Auswahl: So kostet beispielsweise das „Kombiticket Preisstufe 2 2018“ 179 EUR. Im Preis inbegriffen sind 10 EUR Müllpfand. Das Ticket „RESORT Ruf der Eule 2017“ schlägt mit 309 EUR zu Buche und beinhaltet neben dem Kombiticket auch noch ein Resortticket.

Eine Übersicht über die verschiedenen Tickets und Preise findet Ihr direkt beim Veranstalter:

Line-up des Southside Festival 2018

Auch in diesem Jahr erwartet Besucher des Southside Festivals wieder eine bunte Mischung aus Rock, Pop, HipHop und Electro. Das Line-Up ist derzeit jedoch noch nicht bekannt.

Timetable

Informationen zum Timetable wurden noch nicht veröffentlicht. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald der Spielplan steht.

Anfahrt