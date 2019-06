Hurricane und Southside 2019 biegen gerade erst auf ihre Zielgeraden ein, da kündigt das Zwillingsfestival seinen ersten Headliner für das kommende Jahr an: 2020 werden Seeed bei beiden Festivals auftreten.

Auf den Facebookseiten beider Festivals wurde am Sonntagmittag ein Ankündigungsvideo gepostet, das von folgendem Text flankiert wurde: „Ach du dickes B! Ihre Beats sind so fett wie Schnitzel mit Pommes – ihre Grooves so dick wie n Schulbus voller Sumoringer und ihre Lyrics so tight wie Radlerhosen. Freunde der gepflegten Ausflippung: Wir kündigen als allererstes von vielen weiteren Highlights Seeed für das Hurricane Festival/Southside Fetival vom 19. bis 21. Juni 2020 an!“

Seeed haben im April ihre neue Single „Ticket“ veröffentlicht und somit ihren ersten neue Musik seit dem Release der EP „Cherry Oh (2014)“. Der neue Song ist ein erster Vorgeschmack auf das noch titellose fünfte Studioalbum der Band, das im Laufe des Jahres erscheinen soll.

Ab Oktober 2019 werden Seeed auf große Tour in Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg gehen. Hierbei sind sie zum ersten Mal seit 20 Jahren nur zu zehnt und nicht zu elft unterwegs. Demba Nabé, einer der drei Sänger, war 2018 unerwartet verstorben. Mit den Worten „Für Demba“ am Ende des Videos zu „Ticket“ erinnerte die Band an ihren ehemaligen Kollegen und Freund.

Hurricane und Southside 2019 finden seit dem 21. Juni bis Sonntagnacht statt. Am heutigen Sonntagabend etwa treten The Cure und die Foo Fighters beim Hurricane als Headliner auf, auf beiden Festivals standen neben diesen beiden Fanfavoriten auch Die Toten Hosen, Tame Impala, Mumford & Sons sowie Macklemore ganz oben im Line-up.

Der Ticket-Vorverkauf für Hurricane 2020 und Southside 2020 beginnt am Montag, dem 24. Juni, 19 Uhr auf www.hurricane.de beziehungsweise schon um 16 Uhr auf www.southside.de.