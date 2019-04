Seeed veröffentlichen Video zu neuer Single „Ticket“

Foto: Redferns, Frank Hoensch. All rights reserved.

Seeeds Demba 'Boundzound' Nabe, Peter Fox und Frank A Delle 2016 beim Peace X Peace Festival in Berlin

Seeed haben ein Video zu ihrer neuen Single „Ticket“ veröffentlicht. Wie Musikexpress berichtete, ist der Song bereits am 11. April erschienen und somit die erste Single seit dem Release der EP „Cherry Oh (2014)“. Der neue Song ist ein erster Vorgeschmack auf das noch titellose fünfte Studioalbum der Band, das im Laufe des Jahres erscheinen soll.

Ab Oktober 2019 werden Seeed auf große Tour in Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg gehen. Hierbei sind sie zum ersten Mal seit 20 Jahren nur zu zehnt und nicht zu elft unterwegs. Demba Nabé, einer der drei Sänger, war 2018 unerwartet verstorben. Mit den Worten „Für Demba“ am Ende des neuen Videos erinnert die Band an ihren ehemaligen Kollegen und Freund.

Zwar sind bereits alle Tickets für die Tour ausverkauft, für 2020 haben Seeed aber einige zusätzliche Open-Air-Konzerte und Festivalauftritte angekündigt.

