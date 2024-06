K.I.Z veröffentlichen jetzt jeden Tag einen neuen Song – bis zum Albumrelease

Bis zum 21. Juni liefert die Gruppe Vorboten zum neuen Album GÖRLITZER PARK.

K.I.Z gehen bei ihrem anstehenden Release des 11. Studioalbums GÖRLITZER PARK ganz nach Adventskalender-Prinzip vor: Jeden Tag gibt es einen Song, um den Fans das Warten zu erleichtern. Seit Freitag, den 07. Juni, veröffentlicht die Gruppe, bestehend aus Maxim, Tarek und Nico, täglich um 0 Uhr ein weiteres Lied der kommenden Platte. Zu jedem Track gibt es auf YouTube auch ein passendes Video dazu.

Die Single „Görlitzer Park“ ist bereits seit dem 22. September 2023 draußen – passend zur Albumankündigung, die K.I.Z 2023 auf dem Reeperbahn Festival machten. Auch die Songs „Frieden“ und „Applaus“ kamen im Januar und im März 2024 schon als Singles heraus. Doch nun geht es Schlag auf Schlag: Jeden Tag ein Track, am 21. Juni das Album.

K.I.Z rappen ernste Töne

Was man besonders bei den bereits veröffentlichten Singles „Frieden“ und „Görlitzer Park“ hören kann: Der Duktus des kommenden Albums wird ernst. Während K.I.Z sich auf früheren Songs gerne ironisch zeigten, sprechen die Berliner auf der LP ernste Worte. „Und ’ne Million tote Irakis nur durch das Embargo. Vielleicht begann’n da meine mixed feelings für die NATO. Sie sagt: ‚Maxim, warum bist du so anti?‘ Keine Ahnung, warum bist du es nicht?“, rappt K.I.Z-Mitglied Maxim in „Frieden.“ In „Görlitzer Park“ geht es um Drogen, Geflüchtete und Gentrifizierung.

K.I.Z bringen Album zum Album heraus

K.I.Z setzen eine alte Tradition mit ihrem kommenden Werk fort: Es wird wieder ein „Album zum Album“ geben. Schon 2020 und 2021 veröffentlichten K.I.Z nahezu nahtlos die beiden LPs UND DAS GEHEIMNIS DER UNBEGLICHENEN BORDELLRECHNUNG und RAP ÜBER HASS. Bereits einige Tage vor der offiziellen Veröffentlichung von URLAUB FÜRS GEHRIN im Jahr 2011 hatten K.I.Z eine alternative Version geleakt. Damit veröffentlichten sie absichtlich amateurhafte Aufnahmen. Zeitgleich mit GÖRLITZER PARK wird nun die Platte K.I.Z UND DER ANSCHLAG AUF DIE U8 erscheinen. Das gab die Band am Mittwoch, den 05. Juni, auf Instagram bekannt.

Live werden K.I.Z dieses Jahr nur auf dem Hurricane und dem Southside Festival spielen. Bei beiden Veranstaltungen ist die Berliner Gruppe Headliner. Passend zum Albumrelease spielen K.I.Z am 22. Juni auf dem Hurricane Festival, gefolgt vom Southside Festival am 23. Juni. Dann sollen aber auch wirklich alle mitsingen: „Damit ihr dann schon textsicher seid, haben wir zu jedem Song des Albums jeweils ein kleines Visual gedreht und werden bis zum Release jeden Tag eines davon analog zur Tracklist veröffentlichen“, schreibt die Gruppe auf Instagram.