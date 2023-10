MUSIKEXPRESS präsentiert: Declan McKenna live im April 2024

Ende April 2024 wird Declan McKenna in Köln, Hamburg und Berlin auftreten. Hier alle Infos.

Bisher hat der 24-jährige Brite zwei Alben draußen – WHAT DO YOU THINK ABOUT THE CAR? (2017) und ZEROS (2020). Es wird also Zeit für eine neue Platte. Aber eben auch für neue Tourdaten. Und mit denen kann das Wunderkind, welches schon mit 15 Jahren den ersten Hit geschrieben haben soll, nun dienen. Im April 2024 kommt Declan McKenna nach Deutschland. Der Start wird am 21. April in der Kölner Kantine sein, weiter geht’s am 22. April im Hamburger Club Uebel & Gefährlich und das Finale findet im Berliner Astra statt. Wir präsentierten alle drei Shows.

Declan McKenna live 2024 – Tour-Termine im Überblick

21.04.2024 Köln, Kantine

22.04.2024 Hamburg, Uebel & Gefährlich

23.04.2024 Berlin, Astra

Ticket-Infos

Wer zu einer der Shows gehen möchte, kann sich hier Tickets besorgen.

Mehr zu Declan McKenna

Während seine Freund:innen noch die Schulbank drückten, gewann der damals 16-jährige McKenna den „Emerging Talents“-Wettbewerb des Glastonbury Festivals. Künstler:innen, die in diesem Alter bereits einen eigenen Sound gefunden haben, sind selten. McKenna spielt einen träumerischen Indie Pop, der gerade im Kontrast zu den anspruchsvollen Inhalten seiner Musik zu überraschen weiß.

Statt wie so viele seiner Kolleg:innen in nichtssagenden Popsongs von der großen Liebe zu schwärmen, machte McKenna gleich zu Beginn seiner Karriere klar – hier gibt es etwas zu sagen. Schon die erste Single „Brazil“ kritisierte die fragwürdigen Umstände der Fußball-WM 2014 in Brasilien und brachte dem damals 16-Jährigen einiges an Aufmerksamkeit ein. Auf ZEROS mauserte sich McKenna dann immer mehr zum gesellschaftlichen Kommentator seiner Generation und besang Themen wie LGBTQIA+-Rechte, Klimawandel und die Schattenseiten sozialer Medien.