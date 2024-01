Matthew Perry: Emotionale Ehrung bei den Emmys

Für den verstorbenen „Friends“-Darsteller wurde der Titelsong der Sitcom gespielt.

Im Rahmen der „In Memoriam“-Sektion der Emmys wurde der verstorbene „Friends“-Star Matthew Perry am Montag (15. Januar) geehrt. Zu hören war bei der Verleihung ein Cover des Titelsongs der Sitcom, „I’ll Be There for You“.

Der Popsänger Charlie Puth und das Singer-Songwriter-Duo The War and Treaty, die an dem Abend gemeinsam auftraten, begannen zunächst mit Ruths „See You Again“, bevor sie eine emotionale Version des Theme-Songs von „Friends“ vortrugen.

Perry wurde vor allem durch seine Rolle des witzigen, sarkastischen Chandler Bing in „Friends“ in den 90er und frühen 2000er Jahren bekannt. Er spielte in mehr als 200 Episoden der Sitcom in zehn Staffeln mit.

Trauer um den Schauspieler

Seine Kollegen würdigten ihren verstorbenen Freund in einer Stellungnahme nach seinem Tod. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer. In deinem gemeinsamen Statement, das „People“ veröffentlichte, hieß es: „Wir sind alle zutiefst erschüttert über den Verlust von Matthew. Wir waren mehr als nur Schauspielkolleg:innen. Wir waren eine Familie. Es gibt so viel zu sagen, aber im Moment werden wir uns Zeit nehmen, um zu trauern und diesen unvorstellbaren Verlust zu verarbeiten. Mit der Zeit werden wir mehr sagen, wenn wir dazu in der Lage sind. Jetzt gelten unsere Gedanken und unsere Liebe Mattys Familie, seinen Freunden und allen, die ihn auf der ganzen Welt geliebt haben.“

Matthew Perry wurde am 29. Oktober im Whirlpool seines Anwesens in Los Angeles tot aufgefunden. Die später durchgeführte toxikologische Untersuchung und Autopsie ergaben, dass der Schauspieler aufgrund „akuter Auswirkungen von Ketamin“ in Ohnmacht gefallen und schließlich ertrunken sei. Im Blut wurde zudem ein opioides Schmerzmittel (Buprenorphin) festgestellt. Auch eine in dem Bericht indizierte koronare Herzerkrankung könnte einen Teil zum Ableben des Mimen beigetragen haben.

Auch weitere verstorbene (TV-)Stars wurden bei der „In Memoriam“-Verleihung der Emmys 2024 geehrt. Dazu gehörten Andre Braugher, Lance Reddick, Paul Reubens, Angela Lansbury, Kirstie Alley.