Jack White ist Fan von Lil Nas X – und sieht Parallelen zu The White Stripes

Jack White äußerte sich kürzlich in einem Interview mit der US-Ausgabe des „Rolling Stone“ über Country-Rap-Artist Lil Nas X, der seit mehr als 15 Wochen die Musikwelt mit seinem Track „Oldtown Road“ dominiert. Überraschenderweise bekannte White sich als Fan des Liedes. Er sieht sogar Parallelen zu den Anfängen seiner Band The White Stripes:

„It’s beautiful. The song is only a minute and 47 seconds long or something — that’s how long ‚Fell in Love With a Girl‘ was. People said, ‚They’re not going to play that on radio.‘ But it worked, and it’s great that it’s happening again.“

Neben Lil Nas X äußerte White sich innerhalb des Interviews noch zu diversen anderen Künstlern. Er beschrieb Twenty One Pilots als eine weitere „really cool two piece band that can do something really powerful“. Zum ersten Mal sah er sie bei der US-amerikanischen Comedy-Show „Saturday Night Live“ und war von da an begeistert.

Anzeige

Zudem zeigte er sich als großer Fan von Greta van Fleet. Im Interview verriet White, dass er die Band, bestehend aus drei Brüdern aus Michigan, am Anfang noch für einen Witz hielt. Es sei spannend für ihn, so junge, unbeschwerte Künstler im Rock & Roll zu sehen. Zudem mag er die Stimme des Sängers: „The more he makes it his own, the better. People used to say, when I first came out, ‘He sounds like Robert Plant.’ If you keep pushing forward, that shit goes away“.

Bands wie The Hives, The Black Keys und Vampire Weekend begeistern ihn ebenfalls und geben ihm Hoffnung weiter an die Musik zu glauben.

Ende Juni 2019 veröffentlichte Jack White mit seiner Band The Raconteurs ihr neuestes Album HELP US STRANGER.